mariana-ximenes-se-emociona-ao-falar-da-morte-de-preta-gil:-“uma-grande-mulher”

A atriz Mariana Ximenes demonstrou profunda emoção nesta terça-feira (22/7) ao comentar a morte da cantora Preta Gil, que faleceu aos 50 anos. Em conversa com o portal LeoDias, ela relembrou momentos marcantes da trajetória da artista, incluindo um show inesquecível ao lado do pai, Gilberto Gil. “Uma grande mulher, uma cantora maravilhosa, um ser único”, declarou, destacando o legado afetivo e artístico deixado por Preta.

“[Um baque] pra mim e pra todos os brasileiros. Ela é um símbolo de coragem, de liberdade e de profunda amizade. Basta ver toda essa comoção que gerou no Brasil inteiro”, disse, visivelmente emocionada.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Mariana Ximenes e Preta Gil Reprodução: Instagram / Portal LeoDias Mariana Ximenes Foto: Portal LeoDias Mariana Ximenes e Preta Gil Reprodução: Instagram @marianaximenes Ministério da Cultura manifesta pesar pela morte de Preta Gil Foto: Reprodução/Instagram @pretagil Voltar

Próximo

Mariana contou que teve a honra de acompanhar um momento especial entre Preta e Gil, em um show que aconteceu justamente no dia de seu aniversário. “Eu também estava com meu pai, minha mãe, minha família inteira, meus amigos. Foi muito forte vê-los cantar juntos. Foi um momento muito emocionante e a gente tem que honrar e celebrar sempre a existência de Preta Gil.”

Questionada sobre o legado deixado pela artista, Mariana escolheu palavras cheias de admiração: “Coragem, liberdade, autenticidade, uma grande mulher. Uma cantora maravilhosa, intérprete incrível, um ser único e ficará em cada um de nós.”

O show mencionado pela atriz aconteceu em abril, no estádio Allianz Parque. Na ocasião, Preta e Gilberto Gil dividiram o palco pela última vez. Já em estado crítico do câncer colorretal, a cantora entrou acompanhada pela equipe e, sentada ao lado do pai, entoou os primeiros versos de “Drão”, canção composta por Gil para Sandra Gadelha, mãe de Preta.

Preta Gil deixa o filho, Francisco Gil, fruto de seu relacionamento com o ator Otávio Muller. A cantora morreu no último domingo, 20, e terá um velório aberto ao público no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. A cerimônia acontecerá na sexta-feira, 25 de julho, das 9h às 13h, conforme informou a família da artista na noite desta terça-feira, 22.