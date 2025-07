Marido de Sasha exibe bumbum sem querer e vira piada na web; veja a foto

O cantor João Lucas virou assunto nas redes sociais recentemente após publicar uma foto mostrando como ficou seu corpo depois de se expor ao sol.

Em viagem por Fernando de Noronha ao lado da esposa, Sasha Meneghel, o artista compartilhou registros nos stories do Instagram, revelando que não aplicou corretamente o protetor solar.

“Não soube passar o protetor solar”

No vídeo filmado por Sasha, filha de Xuxa, João Lucas aparece com o corpo visivelmente avermelhado. “O João não soube passar o protetor solar”, comentou a influenciadora ao mostrar as marcas de sol no rosto do marido.

.

Mostrou o bumbum por acidente

Ao exibir as costas queimadas pelo sol, o cantor acabou mostrando também o bumbum, sem perceber. A imagem foi publicada nos stories, mas apagada logo em seguida.

João Lucas se explicou sobre o episódio: “Eu fui postar as fotos das minhas costas vermelhas, fui ajustar o zoom e pensei que tinha cortado a minha bunda”.

Segundo ele, foi Sasha quem notou o deslize. “A Sasha foi abrir os stories, aí ela falou: ‘Amor, sua bunda!’”, contou o cantor, entre risos. Em tom bem-humorado, a esposa ainda aproveitou para dar um conselho: “Bom pra você aprender também”.

Na legenda da publicação em que explicou a confusão, João Lucas levou a situação com leveza e brincou: “Nem ficou tão ruim”, escreveu.

Fonte: Metrópoles

Redigido por ContilNet.