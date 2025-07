Marina afirma que apenas 2,6% dos imóveis concentram 60% das irregularidades ambientais no país

A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, afirmou que a maior parte dos produtores rurais atua de forma regular no Brasil. Durante audiência na Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados, ela destacou que “quem destrói é uma minoria” e apresentou dados que reforçam essa avaliação.

Segundo Marina, apenas 2,6% dos imóveis rurais concentram 60% das irregularidades ambientais registradas no país. Ela acrescentou que os órgãos de fiscalização, como o Ibama, têm atuado exclusivamente contra infratores comprovados. “A maioria não é irregular. Então, aqueles que o Ibama está autuando são os que comprovadamente promovem atividades fora da lei”, afirmou.

A declaração ocorre após a deflagração da Operação Suçuarana, conduzida pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), na Reserva Extrativista Chico Mendes, no Acre. A ação teve como foco o combate ao desmatamento na unidade de conservação federal, considerada atualmente a mais desmatada do país.

O monitoramento realizado pelo ICMBio apontou que o desmatamento na área tem sido provocado, principalmente, por atividades ilegais de pecuária de grande porte, realizadas em desacordo com as normas que regem a reserva. Os alvos da operação são invasores já notificados administrativamente e com decisões judiciais definitivas contra suas propriedades e atividades.