Marina escolhe Manaus como sede de Congresso Internacional com foco na COP30

O 8º Congresso Internacional de Educação Ambiental dos Países e Comunidades de Língua Portuguesa teve início nesta segunda-feira (21), em Manaus (AM). O evento reúne mais de 1,6 mil participantes de dez países e integra a agenda preparatória da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), marcada para novembro deste ano em Belém (PA). As informações são da Agência Cenarium.

Considerado o maior encontro lusófono voltado à temática socioambiental, o congresso ocorre na Fundação Matias Machline, no Distrito Industrial 1, Zona Sul da capital amazonense. A escolha de Manaus como sede partiu da ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, que participa da programação.

A edição deste ano marca o retorno do Brasil como país-sede após 11 anos. As edições anteriores aconteceram na Galícia (2007), Brasil (2013), Portugal (2015), São Tomé e Príncipe (2017), Guiné-Bissau (2019), Cabo Verde (2021) e Moçambique (2023).

Com o tema “Educação ambiental e ação local: respostas à emergência climática, justiça ambiental, democracia e bem viver”, o evento conta com painéis, oficinas, minicursos, apresentações científicas, pôsteres digitais, sessões audiovisuais, lançamentos de livros e uma visita a comunidades amazônicas no dia (24). O encerramento, previsto para o dia (25), contará com a participação do pesquisador espanhol Carlos Taibo, referência mundial em debates sobre decrescimento, democracia radical e justiça climática.

A programação está estruturada em torno de cinco eixos temáticos que subsidiarão a elaboração da “Carta de Manaus”, documento político-pedagógico a ser construído de forma coletiva ao longo do evento. Os eixos abordam desde compromissos internacionais com políticas públicas de educação ambiental até o papel das comunidades tradicionais na promoção da justiça climática.

O congresso é promovido pela Rede Lusófona de Educação Ambiental (RedeLuso), em parceria com o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA), Ministério da Educação, Governo do Amazonas, Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar, Secretaria de Estado do Meio Ambiente e a Fundação Matias Machline.

Criada em 2005, a RedeLuso é uma organização horizontal que reúne representantes de países de Língua Portuguesa e da Galiza, com o objetivo de fomentar cooperação, intercâmbio e construção de identidade comum na área da educação ambiental, respeitando a diversidade cultural dos territórios.