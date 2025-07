Marjorie Estiano surpreende com participação especial em show de Gilberto Gil

Atriz voltou aos palcos em uma surpresa emocionante na turnê “Tempo Rei”

Ela voltou! Após anos afastada da carreira musical, Marjorie Estiano retornou em grande estilo: no palco de ninguém menos que Gilberto Gil. Neste sábado (5/7), durante a passagem da turnê Tempo Rei por Curitiba, a atriz surpreendeu ao subir ao palco, soltar a voz e mostrar que a afinidade com a música está mais viva do que nunca.

Com participações especiais que marcam a turnê de sua despedida dos palcos, Gil já recebeu nomes como Djavan, Caetano Veloso e Sandy. E, agora, chegou a vez de Marjorie. Ao lado do mestre da MPB, ela subiu ao palco para cantar “Não Chore Mais”, em uma performance muito especial, já que retornou aos palcos em sua cidade natal.

Afastada da carreira musical desde 2014, quando lançou seu último disco chamado “Oito”, Marjorie deixou saudades. A atriz, que na verdade iniciou sua trajetória artística como cantora, chegou à televisão justamente por meio da música. Foi interpretando a baixista da banda Vagabanda, em “Malhação”, que ela ganhou projeção na dramaturgia.

De lá para cá, Marjorie se consolidou também na música, com sucessos como “Você Sempre Será”, “Por Mais Que Eu Tente” e “Versos Mudos”, todas faixas do seu álbum de estreia lançado em 2005. Apesar do sucesso como cantora, Marjorie deixou as partituras para se dedicar integralmente aos roteiros e não parece ter planos de retomar tão cedo.

Em uma participação no “Altas Horas”, em 2021, Estiano comentou sobre a possibilidade de voltar a cantar e, embora tenha dito que ama a música, afirmou que prefere focar em uma única atividade por vez e, naquele momento, o canto teria que esperar: “Tenho um compromisso muito grande com a minha integridade, com estar inteira naquilo ali”, explicou.