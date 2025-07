Marrone aparece de mãos dadas com mulher misteriosa em show em Goiás

Marrone, da dupla com Bruno, foi flagrado chegando de mãos dadas com uma mulher morena, cuja identidade ainda é desconhecida, durante uma apresentação gratuita realizada em Aruanã, Goiás, na última quinta-feira (10/7).

A reportagem do portal LeoDias tentou contato com a assessoria de imprensa do cantor, mas não obteve retorno até o momento. O espaço segue aberto para manifestações.

Recentemente, o sertanejo participou do programa Viver Sertanejo, da TV Globo, onde arrancou risadas ao relembrar um desafio inusitado no início da carreira: o tamanho da própria língua. Em conversa com o cantor Daniel, Marrone contou que precisou da ajuda de uma fonoaudióloga para melhorar a dicção.

“Eu fiz fono porque minha língua é realmente fora do normal. Coloquei até um pesinho nela, e a fonoaudióloga disse: ‘Nunca vi uma língua tão grande’”, relatou, em tom bem-humorado.

Bruno, seu parceiro de palco, também comentou sobre o assunto. Segundo ele, no início da trajetória da dupla, era preciso reduzir o volume do microfone de Marrone durante os shows, já que a dicção afetava a compreensão das letras: “No começo, a gente não colocava a voz do Marrone muito alta, porque ele falava as palavras errado. E parecia que eu estava cantando errado. Então, eu precisei abaixar o volume dele”.

