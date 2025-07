Marta revela desejo de ser mãe e não descarta Copa do Mundo de 2027

Um dos maiores nomes do futebol brasileiro, Marta esteve no Equador para a disputa da Copa América com a Seleção Brasileira, que busca o nono título. A jogadora compartilhou seus planos para o futuro e afirmou que sonha em formar uma família com Carrie Lawrence, sua noiva.

As duas foram companheiras no Orlando Pride, e a decisão da aposentadoria poderá afetar sua jornada no esporte. Entrevistada pelo jornal O Globo, a jogadora ressaltou que ainda não sabe se participará da Copa do Mundo de 2027, que terá o Brasil como país-sede.

“Eu já disse em outras entrevistas que eu não penso em jogar a Copa do Mundo. Está perto, mas não está. Estou vivendo o momento agora, estou na Seleção hoje porque estou bem no momento. Não me cobre estar bem amanhã ou depois de amanhã, ou em 2027 para uma Copa do Mundo. Até porque eu não sei o que pode acontecer”, começou dizendo.

“Hoje eu estou aqui, e amanhã posso acordar e falar assim: ‘ó, deu pra mim’. Vou me dedicar, vou ter meu filho, vou ter minha família, que é um sonho que eu ainda tenho”, acrescentou a jogadora. O contrato de Marta com o time norte-americano seguirá até o final de 2026, e a atleta deixou em aberto a possibilidade de voltar ao futebol brasileiro para encerrar a carreira.

“Não sei se vou ter tempo para isso. É uma coisa que eu vou deixar em aberto. Tenho mais um ano de contrato lá em Orlando, mas pode ser que eu não sinta mais essa mesma energia que tenho agora. Acordar às seis horas para estar no treino, no clube, exige muito de você. A minha vida inteira foi me dedicar ao futebol. Então chega um momento que a gente tem que desacelerar um pouquinho e pensar mais em outras prioridades”, sentenciou.