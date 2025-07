Matheus e Kauan, rodeio e movimentação marcam 5ª noite da Expoacre 2025; FOTOS

Tá passando rápido, né? A quinta noite da Expoacre 2025 chegou ao fim nesta quarta-feira (30). A programação começou cedo, logo o público tomou conta do espaço para acompanhar de perto o esperado show da dupla Matheus e Kauan.

O pré-show contou com DJs e apresentações locais que aqueceram o clima antes da grande atração. Enquanto na área externa a movimentação era intensa nos estandes de comida, bebidas, artesanato e empreendedorismo.

No Espaço da Indústria, visitantes se divertiram com a caçada de QR Codes da SpolGol, que transformou o passeio em um jogo interativo. O Café Nauas atraiu o público com seus lançamentos à base de café, incluindo um gloss com aroma de cafezinho.

Confira na galeria abaixo os melhores momentos da quinta noite da Expoacre 2025: