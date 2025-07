Matheus Gonçalves reclama de ausência em post do Flamengo após vitória contra clube alemão

Mesmo sendo o nome do jogo na goleada por 5 a 1 do Flamengo sobre o Bayer Leverkusen, na última sexta-feira (18/7), Matheus Gonçalves mostrou insatisfação nas redes sociais. O meia, de apenas 19 anos, deixou um comentário no Instagram oficial do clube questionando sua ausência em uma publicação comemorativa da vitória. “Não dá para entender…não apareço em mais nada… que loucura. Mas vamos pra cima!! Seguimos”, escreveu, usando emojis. Mais tarde, o comentário foi apagado e o jogador substituiu a reclamação por elogio: “Valeu, vamos juntos”.

Gonçalves não só teve grande desempenho em campo, com um gol marcado, uma participação direta em outros dois lances e até uma bola no travessão, como também foi apontado como o melhor em campo na partida, realizada na Gávea. Ainda assim, ele não foi chamado para as entrevistas pós-jogo nem teve destaque nas imagens divulgadas pelo clube, o que motivou o desabafo nas redes.

A situação gerou repercussão entre os rubro-negros, que elogiaram o desempenho do jovem e lamentaram sua falta de protagonismo fora dos campos.

Antes do amistoso, Matheus Gonçalves esteve próximo de deixar o Flamengo. O clube chegou a negociar com o Cruzeiro a venda de 50% dos direitos econômicos do jogador por cerca de € 3,5 milhões, pouco mais de R$ 22 milhões. O acordo estava praticamente fechado, com aval da diretoria rubro-negra, mas foi interrompido na reta final. A proposta do time mineiro previa pagamento em três parcelas, mas o Flamengo exigiu quitação à vista, condição aceita pelo Cruzeiro antes da negociação ser barrada internamente.

A atuação contra o Leverkusen pode reabrir espaço para Gonçalves no elenco principal. No último fim de semana, ele voltou a ser relacionado por Filipe Luís na partida contra o Santos, mas não chegou a sair do banco. Mesmo com oportunidades escassas, o meia é monitorado pelo Olympiacos, da Grécia, que demonstrou interesse após avaliação do departamento de análise.

O Flamengo volta a campo neste domingo (20/7), às 19h30, no Maracanã, para o clássico contra o Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro. Nos próximos compromissos, a equipe encara o Red Bull Bragantino fora de casa e o Atlético-MG no Rio.