Mattel lança Barbie com diabetes tipo 1 e detalhe chama atenção; veja fotos

A Mattel lançou a primeira boneca Barbie com diabetes tipo 1, em uma tentativa de promover a inclusão, anunciou a empresa. A nova Barbie foi projetada em parceria com a Breakthrough T1D, uma ONG que trabalha na pesquisa e avanços dos tratamentos da doença. O lançamento aconteceu na terça-feira (8).“Apresentar uma boneca Barbie com diabetes tipo 1 é um passo importante no nosso compromisso com a inclusão e a representatividade”, disse Krista Berger, vice-presidente sênior da marca Barbie e diretora global de bonecas.

A diabetes tipo 1 é uma doença autoimune e crônica, na qual o pâncreas é atacado pelo sistema imunológico e, com isso, produz pouca ou nenhuma insulina. Frequentemente diagnosticada na infância, os pacientes devem controlar seus níveis de glicose e administrar insulina diariamente.

Nela, o sistema imunológico erroneamente ataca e destrói as células do pâncreas que produzem insulina, um hormônio vital para regular o açúcar no sangue. Sem o hormônio produzido no pâncreas, o açúcar continua no sangue e as células morrem de fome. Diferente do diabetes tipo 2, o tipo 1 exige monitoramento constante da glicose e aplicações diárias de insulina, impactando significativamente a qualidade de vida.

A nova boneca usa um CGM, sensor para medir em tempo real o nível de açúcar no sangue, além de uma fita médica no braço em forma de coração rosa. Também possui um pequeno telefone para monitorar os níveis de insulina. A Mattel também lançou uma boneca representando Lila Moss, filha da supermodelo Kate Moss, diagnosticada com diabetes tipo 1 e que defende a conscientização sobre a doença.

Nos últimos anos, a empresa diversificou seus modelos, em particular a boneca Barbie, que por décadas foi exclusivamente uma mulher branca, loira, jovem e de salto alto.

Segundo o Ministério da Saúde, estima-se que ocorram 25,6 casos por 100.000 habitantes a cada ano no Brasil, considerada uma incidência elevada. A Barbie também homenageou dois modelos globais e defensores do diabetes tipo 1 – a instrutora da Peloton, Robin Arzón, nos Estados Unidos, e a modelo Lila Moss, no Reino Unido – com suas próprias bonecas.

Além da boneca em questão, a Mattel já lançou uma Barbie cega, uma boneca Barbie com Síndrome de Down e uma boneca Barbie com aparelhos auditivos, entre outros. No Brasil, a marca honrou duas brasileiras PCDs com uma Barbie, entre elas, uma sobrevivente do trágico incêndio da Boate Kiss, em 2013.

A boneca Barbie com diabetes tipo 1, já está disponível na Mattel Shop e em varejistas nos Estados Unidos. Ainda não foi divulgada uma data de venda no Brasil.