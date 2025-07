Matthew McConaughey estrela “O Ônibus Perdido”, novo drama da Apple TV+

Filme de Paul Greengrass estreia em setembro no Festival de Toronto e chega em outubro ao streaming

A Apple Original Films revelou o trailer e a arte do novo filme “O Ônibus Perdido” (“The Lost Bus”) nesta terça (29/7). A estreia mundial acontecerá em setembro em uma apresentação especial no Festival Internacional de Cinema de Toronto.

Dirigido pelo elogiado diretor indicado ao Oscar Paul Greengrass (“Capitão Phillips”, “A Supremacia Bourne”) e inspirado em eventos reais, “O Ônibus Perdido” é uma jornada eletrizante por um dos incêndios florestais mais mortais da história dos Estados Unidos.

No centro da trama, estão um motorista de ônibus escolar à deriva (o vencedor do Oscar Matthew McConaughey) e uma professora dedicada (a indicada aos prêmios Emmy, SAG e Globo de Ouro America Ferrera), que lutam para salvar 22 crianças do inferno em chamas que os cercam. “O Ônibus Perdido” estreia mundialmente, no Apple TV+, na sexta-feira, 3 de outubro.

Escrito por Greengrass e Brad Inglesby (“Mare of Easttown”), que também assinam como produtores, “O Ônibus Perdido” é produzido por Gregory Goodman (“Entre Montanhas”), Jason Blum (“Corra!”) pela Blumhouse Productions, e Jamie Lee Curtis (“Halloween”) pela Comet Pictures.

O filme tem produção executiva de Amy Lord (“Capitão Phillips”) e Lizzie Johnson (“Against the Odds”), autora de “Paradise: One Town’s Struggle to Survive an American Wildfire”. Além de Matthew McConaughey (“Interestelar”), o filme também é estrelado por America Ferrera (“Barbie”), Yul Vazquez (“Ruptura”), Ashlie Atkinson (“A Idade Dourada”) e Spencer Watson (“O Código do Silêncio”).