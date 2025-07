mavie,-filha-de-biancardi-e-neymar,-rouba-a-cena-com-fantasia-de-branca-de-neve

Bianca Biancardi, encantou a web nessa segunda-feira (28/7) ao mostrar os registros do dia de passeio com a sobrinha, Mavie, de 1 ano e 8 meses, filha de Bruna Biancardi com o jogador Neymar. A pequena roubou a cena ao se fantasiar de Branca de Neve e posar ao lado de uma estátua da princesa da Disney.

“Não basta ser tia, tem que ir na casa do vizinho tirar foto com a branca de neve kkk”, brincou, mostrando a pequena fantasiada de princesa ao lado da decoração de jardim da “Branca de Neve e os sete anões”.

A cunhada do craque do Santos ainda deu mais detalhes do dia ao lado da menina, que sai com os tios sem os pais: “Fomos passear com a nossa pequena sem a mamãe. Cinema pela primeira vez! Pintamos o cabelo de rosa e as unhas de azul”, escreveu Bianca.

Bruna já havia compartilhado em seus stories que a filha mais velha iria passear com a sua irmã e seu cunhado e em seguida, mostrou que ficaria em casa com a caçula, Mel, de apenas um mês de vida.