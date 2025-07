MC Daniel confirma término com Lorena Maria: “Sempre terei gratidão”

O portal LeoDias informou com exclusividade sobre o fim do relacionamento

Como informado com exclusividade pelo portal LeoDias, o relacionamento entre MC Daniel e Lorena Maria chegou ao fim. Em suas redes sociais, neste domingo (13/7), o cantor se pronunciou oficialmente pela primeira vez.

Através de uma publicação nos stories, Daniel compartilhou uma mensagem com todos os seus fãs: “Por respeito a todos que nos acompanharam, com coração apertado venho dizer que nosso ciclo chegou ao fim. Difícil colocar em palavras o que foi vivido. Nosso relacionamento teve amor, cuidado, entrega, respeito, carinho, transparência e honestidade. Não foi passageiro, nem superficial”, começa.

Ele faz um pedido: “Não quero que ninguém a ataque ou a julgue, principalmente por ela ser mulher e mãe. Enquanto estivemos juntos, eu a defendi, e isso não muda agora. Sempre terei gratidão por tudo o que vivemos. Nosso laço é eterno, por tudo o que construímos juntos”.

O músico revela que está sofrendo com a separação: “Terminar é doloroso. É um luto silencioso… Mas eu sei da verdade do meu coração. Meu amor por ela foi puro. Eu me entreguei por inteiro, Não a teria pedido em namoro, depois em casamento, não teria mudado toda minha vida para estar ao lado dela, se tudo isso não fosse sincero”.

Recebendo críticas desde que o término foi anunciado, o pai de Rás rebate os comentários maliciosos que vem recebendo: “Não digam que fui cruel ao ponto de ‘usar’ alguém para realizar um sonho, nem que ela me deu um ‘golpe’. Isso fere, machuca. Tudo aconteceu com amor, responsabilidade e escolha de duas pessoas adultas. Nosso filho é uma bênção e trouxe luz para nossas vidas”.

Daniel finaliza agradecendo o apoio que recebeu de amigos e fãs: “Agradeço, de verdade, a todos que torceram pela gente. Pra quem torceu contra, só posso desejar que encontrem paz, porque o que desejamos ao outro, a vida nos devolve. Agora, sigo em silêncio, confiando que o tempo e Deus colocam tudo no lugar. O futuro está nas mãos dele”.

O fim do relacionamento entre MC Daniel e Lorena Maria foi anunciado com exclusividade pelo portal LeoDias neste sábado (12/7), após dias de boatos. Antes da confirmação, o casal deixou de se seguir nas redes sociais.