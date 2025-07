MC Daniel e Lorena Maria anunciam término de relacionamento

Os rumores de término começaram ainda durante a tarde deste sábado, após MC Daniel e Lorena Maria pararem de se seguir no Instagram. O funkeiro ainda não se manifestou sobre o fim da relação, mas, ao ser procurada pelo gshow, sua assessoria confirmou o término.

“O cantor MC Daniel e a empresária Lorena Maria comunicam o fim do relacionamento. Reforçamos que não será comentado sobre a vida pessoal de ambos, e pedimos respeito e compreensão de todos”, disseram em nota.

Em janeiro de 2025, com Lorena já na reta final da gravidez, Daniel a pediu em casamento. No mês seguinte, nasceu Rás, primeiro filho do agora ex-casal, após uma cesárea de emergência.