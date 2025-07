MC Mirella aciona a Justiça contra o iFood após ter dinheiro bloqueado

A coluna Fábia Oliveira descobriu que MC Mirella está travando, na Justiça, uma batalha improvável. A cantora está processando o iFood, um famoso aplicativo de entregas.

Na ação, ao qual a coluna teve acesso aos documentos com exclusividade, a artista diz ter conta na plataforma e possuir um saldo na chamada “carteira digital” – uma funcionalidade dentro do aplicativo que permite aos usuários armazenar dinheiro para usar em pedidos, tanto de restaurantes quanto de mercados.

No processo, Mirella diz ter acumulado, R$ 10,7 mil. Segundo ela, o valor é resultado do cancelamento de outros pedidos feitos na plataforma. Até aí tudo bem…

O problema surgiu quando, de acordo com a cantora, o iFood bloqueou seu saldo e impediu sua utilização. Ela diz não ter sido notificada de qualquer irregularidade que justificasse o bloqueio do valor. A MC ainda pontuou que foi ignorada pela plataforma, classificando a situação como um “descaso com a relação de consumo”.

Pedidos à Justiça

Na Justiça, MC Mirella pediu uma liminar para obrigar a empresa a desbloquear imediatamente seu dinheiro, bem como a livre autorização de movimentação da quantia. A cantora pediu, também, uma condenação de R$ 30 mil pelos resultados da abusividade em que foi submetida.

No dia 07 deste mês, a funkeira amargou uma primeira derrota no caso. O juiz negou a liminar requerida . Mirella chegou a recorrer da decisão, mas não obteve sucesso.