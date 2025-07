MC Poze e familiares de Oruam participam de manifestação em frente ao presídio

Familiares, amigos e fãs de Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, o Oruam, participaram de uma manifestação em prol da libertação do rapper, nesta sexta-feira (25/7). Entre os presentes, estavam Fernanda Valença, noiva do cantor, e MC Poze do Rodo.

O funkeiro compartilhou bastidores da ida ao Complexo de Gericinó, na Zona Oeste do Rio, onde o amigo está preso desde quarta-feira (23/7). Poze e a sua companheira, Viviane Noronha, utilizaram camisas com o rosto do artista, de 24 anos.

Fernanda Valença e Oruam Reprodução/Instagram @feuvalenca Ficha de Oruam no sistema prisional do Rio de Janeiro Foto: Reprodução Poze do Rodo Reprodução / Instagram: @malvadaomaluco

Mesmo com chuva, ele e outros admiradores seguiram em frente ao complexo penitenciário. O grupo utilizava camisas brancas com fotos de Oruam, além de cartazes com manifestações: “MC é artista, não é bandido”, dizia a maior parte deles.

Fernanda Valença também publicou alguns momentos do protesto em prol da liberdade do cantor. Além dos cartazes, ela compartilhou uma oração feita pelo grupo. “Eu te amo! Mauro não é bandido”, disse a noiva, seguida de um versículo bíblico.

Oruam se entregou à Justiça na terça-feira (22/7), após ter a prisão preventiva decretada. Ele foi indiciado por sete crimes (tráfico de drogas, associação ao tráfico, resistência, desacato, dano, ameaça e lesão corporal). De acordo com a Polícia Civil, a residência do rapper se tornou “ponto de encontro e abrigo para criminosos e foragidos da Justiça”.