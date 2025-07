MC Poze sai em defesa de Oruam e fala em “perseguição e abuso de poder”

MC Poze voltou a se pronunciar sobre a situação de Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, o Oruam, que se entregou à polícia nesta terça-feira (22/7), após ter a prisão preventiva decretada. Além de companheiros de profissão, os dois cantores são amigos e chegam a se considerar “pai e filho” nas redes sociais.

No novo desabafo, o funkeiro criticou a operação da Polícia Civil, que foi à residência do filho de Marcinho VP, durante a madrugada. Ele classificou a operação da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) como “abuso de poder” e “perseguição” contra o rapper, acusado de sete crimes (tráfico de drogas, associação ao tráfico, resistência, desacato, dano, ameaça e lesão corporal).

“É perseguição. O moleque falou tudo aquilo ali num momento de raiva. Não tem como ver sua casa sendo invadida no horário que não é permitido e não fazer nada. A polícia fez coisas contra a lei, e eles tinham que dar o exemplo”, iniciou, citando supostas agressões dos agentes contra amigos e funcionários de Oruam. “Ele estava na casa dele, entre 1h e 2h da manhã. Isso é abuso de poder. Eles fazem o que não pode, no horário que não pode. E se tu falar alguma coisa disso, vai preso”, continuou.

Ainda de acordo com Poze, o amigo não teria nenhum envolvimento com o crime organizado, ao contrário do que a Polícia Civil afirma. “O moleque não é criminoso. Ele é milionário, tem 12 milhões de ouvintes no Spotify. Ele vai se envolver? Quem vai deixar um moleque desse se envolver? Os caras querem é tirar o moleque dali”.

Poze, que também já foi preso, ainda afirma que a Polícia do Rio causa traumas em diversas famílias — e ele inclui a própria: “Quando a gente fala de polícia aqui em casa, as meninas [filhas dele com Viviane Noronha] correm, escondem o celular. Como vou falar para meus filhos que é para confiar neles? Eles não defendem a população”.

Por fim, ele pede para seguidores, fãs e amigos apoiarem Oruam e convoca protestos. O funkeiro destaca que, apesar de ter recebido o apoio do amigo quando foi preso, não poderá retribuir por ter seu nome ainda ligado a questões judiciais, que poderiam ser impactadas. Poze foi preso em maio por apologia ao crime e por envolvimento com o tráfico, mas foi solto após uma onda de manifestações lideradas por Mauro e o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro aceitar o pedido de Habeas Corpus da defesa, cinco dias depois.