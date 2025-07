MC Ryan SP é condenado após “invadir” escola e expor coordenadora

A coluna Fábia Oliveira descobriu que uma ação judicial envolvendo MC Ryan ganhou um desfecho após menos de um ano do seu surgimento. O funkeiro foi processado por Ana Paula Lima Paiva após “invadir” uma escola pública e dar início a uma confusão entre alunos.

Na sentença ao qual a coluna teve acesso, com exclusividade, a juíza Fernanda de Carvalho Queiroz decidiu condenar o artista a indenizar a coordenadora em R$ 10 mil por danos morais. Ele também foi condenado a remover de suas redes sociais todos os vídeos e imagens em que Ana aparece.

Leia também

Segundo a magistrada, ficou mais do que comprovado que Ryan esteve na escola, foi identificado como influenciador, dialogou cordialmente com a direção e, depois, fez postagens com a imagem da autora. Diz na decisão, em complemento, que foi igualmente evidenciado que Ana sofreu negativas consequências em sua vida profissional e pessoal por conta das atitudes do MC.

5 imagens Fechar modal. 1 de 5

MC Ryan SP é atração da festa

Reprodução/ Redes Sociais 2 de 5

MC Ryan SP

3 de 5

MCs Ryan SP e Daniel

Instagram/Reprodução 4 de 5

Mc Ryan gasta R$ 100 mil em joias para namorada: “Barato ser solteiro”

Reprodução/Instagram 5 de 5

MC Ryan SP

Instagram/Reprodução

A juíza foi clara também ao destacar que a autora não autorizou o uso de sua imagem e que seu uso, ainda que sem intenção maliciosa, violou um direito respaldado pela constituição.

Indo além, a magistrada foi assertiva e disse que o fato de Ana ser uma profissional da educação, combinado às circunstâncias que envolveram o episódio, certamente lhe causaram constrangimento e abalo à dignidade.

Relembre o caso