MDB abre diálogo com Mailza em meio a articulações para 2026: “Portas estão abertas”

O presidente estadual do MDB no Acre, Wagner Sales, informou que a vice-governadora Mailza Assis (PP) deve se reunir com a direção do partido nos próximos dias para discutir possíveis alianças para as eleições de 2026. Segundo ele, a vice-governadora já expressou interesse em dialogar com a sigla.

“As portas estão abertas. Acredito que nesta próxima semana vamos ter a oportunidade de conversar com a vice-governadora Mailza, que já manifestou a vontade de vir ao MDB”, afirmou Sales, durante entrevista concedida na manhã desta sexta-feira (18).

O encontro faz parte da agenda de articulações políticas do MDB, que, segundo Sales, está em processo de escuta com diferentes forças partidárias no estado. Apesar de manter conversas mais avançadas com o senador Alan Rick (União Brasil), o partido tem sinalizado disposição para dialogar com outros grupos.

Veja mais: Wagner Sales quer Alan Rick no MDB para disputar o Governo em 2026: “Não queremos ser vice”

De acordo com Sales, eventuais decisões sobre alianças e rumos eleitorais serão definidas em convenção estadual.