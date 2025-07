MDB realiza convenção nesta sexta; Marcus Alexandre vai tomar posse do diretório municipal

O diretório MDB em Rio Branco realiza, nesta sexta-feira (18), sua Convenção Municipal. O evento acontece a partir das 8h, na sede do partido, localizada no bairro Village Waldemar Maciel, capital acreana, e vai oficializar a nova composição da executiva municipal.

Durante a convenção, o ex-prefeito Marcus Alexandre será conduzido à presidência do partido na capital. Atualmente, o MDB em Rio Branco é presidido por Chagas Romão, que passará o comando a Marcus a poucos meses das eleições de 2026.

A mudança ocorre após a saída de Chagas Romão, que decidiu se afastar da função por questões pessoais. A definição do novo presidente se deu sem disputa interna, contando com o apoio unânime de membros do partido.

VEJA TAMBÉM: Marcus diz que não quer ser vice em disputa pelo Governo, e MDB no Acre ainda não definiu se apoiará Lula

Em entrevista ao ContilNet, Marcus Alexandre afirmou, ainda, que deve ser candidato a deputado nas próximas eleições, mas ainda não decidiu se disputará uma vaga na Câmara Federal ou na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac).

“Nós seremos candidato, sim, a deputado. Agora, se é estadual ou se é federal, essa é uma decisão que nós ainda vamos tomar ao longo desse segundo semestre. Mas é uma candidatura proporcional — é o que eu entendo, é o que as nossas condições permitem, é aquilo que eu posso contribuir pro processo eleitoral do ano que vem. Agora, se é estadual ou federal, aí é uma decisão que nós vamos tomar ao longo desse segundo semestre”, pontuou.