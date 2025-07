“Me leva pro palco!”: cantora acreana mobiliza web para cantar com Gusttavo Lima na Expoacre

A cantora acreana Esthefany Brotto iniciou uma campanha nas redes sociais para tentar realizar um sonho antigo: dividir o palco com Gusttavo Lima no show que vai acontecer na Expoacre, marcado para o dia 27 de julho.

Com uma apresentação já confirmada no evento, Esthefany tem pedido o apoio do público para fazer sua campanha chegar até o cantor. “Cantar ao lado do Gusttavo Lima sempre foi meu maior sonho, e acredito que, com a força das pessoas que me acompanham, isso pode acontecer”, declarou a artista.

A iniciativa ganhou ainda mais força após o influenciador Daniel Cruz compartilhar o pedido em suas redes sociais, incentivando seus seguidores a curtirem, comentarem e marcarem Gusttavo Lima nas publicações. “Vamos realizar o sonho da nossa cantora acreana”, escreveu.

Outro apoio de peso veio do cantor acreano Matheus Lira, que já dividiu palco com Gusttavo Lima e atualmente faz sucesso com sua carreira no Nordeste. Lira comentou na publicação de Esthefany marcando o artista, reforçando a corrente para que o pedido chegue até o embaixador.

A 50ª edição da Expoacre começa no próximo sábado (26) e todas as atrações nacionais serão beneficentes, para conseguir ingresso basta ir ao Via Verde Shopping e fazer a retirada dos ingressos em troca de dois quilos de alimento não perecível.