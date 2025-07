Médica é acusada de acobertar morte de amante com ajuda do marido

Em 22 de março, Ivan Michel Bonotto, de 35 anos, foi morto em Sorriso, no Mato Grosso. A investigação do crime, que inicialmente parecia um desentendimento, tomou um rumo surpreendente após as análises da Polícia Federal do Mato Grosso, que revelaram uma trama de traição.

A causa da morte e a farsa inicial

Na época do crime, a vítima foi levada ao Hospital 13 de Maio após sofrer uma tentativa de homicídio. Ivan teve várias perfurações de arma branca, ocorridas em uma distribuidora de bebidas no bairro Residencial Village.

Depois de alguns dias internado, Ivan, que chegou a apresentar quadro de melhora, sofreu uma parada cardiorrespiratória em 13 de abril e não resistiu. O dono da distribuidora onde o crime aconteceu foi ouvido pela polícia e disse que o fato se tratava de uma briga em razão de desentendimento por consumo de álcool. Ele ainda afirmou que não conhecia e nem tinha relação com nenhuma das partes envolvidas.

A verdade por trás do crime

Porém, a verdade por trás dos fatos era totalmente diferente. Durante as investigações, foi descoberto que as versões apresentadas pelos dois envolvidos eram mentira. A polícia apurou que Ivan era amigo pessoal do dono da distribuidora, e, além disso, estaria tendo um relacionamento amoroso com a esposa do amigo, uma médica no município.

Após o dono da distribuidora descobrir o relacionamento de Ivan com sua esposa, ele decidiu contratar um homem para executar a vítima. O plano era que o crime fosse feito no bar justamente para simular uma briga no local. No entanto, as imagens de câmeras de segurança do local mostraram que, na verdade, o suspeito atraiu o amigo até o local, onde o assassinado foi atacado pelas costas e esfaqueado de surpresa.

De acordo com investigações da Polícia Local, a vítima morava no município de Tapurah, mas sempre ia para Sorriso e ficava na casa do casal, tendo uma proximidade muito grande e momentos de intimidade com os responsáveis por sua morte.

