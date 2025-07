Médico de lipo que matou empresária havia sido expulso da Sociedade de Cirurgia Plástica

A SBCP informou que a expulsão do médico ocorreu em 2021, após uma sindicância interna que identificou violações ao regimento da entidade

O médico Edgar Alberto Lopez Campos, responsável pela cirurgia plástica que levou à morte da empresária Natália Cavanellas, já havia sido expulso da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP). O profissional está fora do quadro de associados da entidade médica desde 2021.

De acordo com a SBCP, o desligamento do médico ocorreu após uma sindicância interna. A expulsão foi aprovada por unanimidade em reunião do conselho deliberativo realizada em maio de 2021. A decisão ocorreu devido a infrações de regimento interno da entidade, mas não deram detalhes sobre o motivo da expulsão. As informações são do G1.

O médico também responde a processos no Cremesp (Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo) desde 2021, incluindo pedidos de interdição cautelar. Em maio daquele ano, foi determinada a interdição parcial, proibindo-o de publicar conteúdos médicos nas redes sociais.

Em julho, o Cremesp ampliou a medida para interdição cautelar total do exercício profissional, por seis meses. No entanto, em setembro de 2021, atendendo a uma decisão judicial da 5ª Vara Cível Federal de São Paulo, a interdição total foi revertida para a parcial, mantendo a proibição de novas publicações relacionadas à sua atividade médica até o término do processo ético-profissional. Em maio de 2022, o Cremesp autorizou o retorno do médico ao exercício profissional, encerrando a interdição.

A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica destacou em comunicado que “eventos adversos relacionados a procedimentos cirúrgicos são amplamente estudados e seguem normas estabelecidas pelos protocolos de segurança do paciente da Anvisa, os quais esta Sociedade promove e divulga regularmente a todos os seus associados.”

Polícia investiga morte de empresária

Por meio de uma nota, a equipe de Lopez Campos afirmou que a lipoaspiração foi realizada em local adequado e seguiu todos os protocolos de segurança. A cirurgia ocorreu no Hospital San Gennaro, localizado na Mooca, zona leste de São Paulo. O caso está sendo investigado pelo 42º Distrito Policial (Parque São Lucas), onde foi registrado como morte suspeita.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), a irmã da empresária prestou depoimento na delegacia e relatou que a vítima sofreu uma parada cardiorrespiratória durante o procedimento. “Ela recebeu os primeiros socorros, mas não resistiu”, informou o órgão.