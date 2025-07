Médico desiste após perguntas difíceis no Quem Quer Ser um Milionário

Participante do Quem Quer Ser um Milionário do último domingo (27/7), Sidney abriu mão de concorrer ao prêmio de R$ 500 mil após ficar indeciso em duas perguntas. O médico infectologista que atua no SUS conseguiu responder 13 perguntas no quadro do Domingão com Huck e levou para casa o prêmio de R$ 300 mil reais.

Após responder algumas perguntas, Sidney estabeleceu que o porto seguro dele seria de R$ 150 mil, mas seguiu respondendo corretamente as perguntas seguintes. Ele respondeu corretamente à 13ª pergunta, ficando com o valor de R$ 300 mil.

A apenas uma pergunta da pergunta do milhão, Sidney ficou em dúvida entre duas respostas na pergunta número 14. Primeiro ele foi questionado sobre qual ano o telescópio Hubble entrou em atividade. Ele ficou em dúvidas entre as respostas possíveis — 1988, 1990, 1992 e 1994 — e preferiu substituir a pergunta.

A segunda pergunta foi ainda mais difícil e questionava sobre os anos em que o Império Romano do Ocidente esteve ativo. Sidney novamente ficou confuso com as datas oferecidas nas respostas: a) 39 a.C a 427 d.C; b) 38 a.C a 418 d. C; c) 27 a.C a 476 d.C; d) 46 a.C a 482 d.C.

Questionado por Luciano Huck, Sidney chegou a falar a resposta certa, letra C, mas ficou ponderando também sobre a letra D. Ao não conseguir escolher uma resposta, ele decidiu não seguir na competição e garantir os R$ 300 mil que já tinha conseguido.