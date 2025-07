Médico investigado por morte de empresária já havia sido expulso de entidade de cirurgia plástica

O cirurgião plástico Edgar Alberto Lopez Campos, envolvido na morte da empresária Natália Cavanellas durante uma lipoaspiração, não integra o quadro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP) desde 2021. A expulsão ocorreu após sindicância interna da entidade, que, por unanimidade em reunião do conselho deliberativo, decidiu pelo desligamento do profissional. A SBCP confirmou a medida, mas não revelou detalhes sobre as infrações cometidas.

Além da exclusão da entidade, Lopez Campos responde a processos no Conselho Regional de Medicina de São Paulo (Cremesp), também desde 2021. Naquele ano, foi determinada a interdição parcial de sua atividade, impedindo-o de publicar conteúdos médicos nas redes sociais. Posteriormente, em julho, a punição foi ampliada para interdição total por seis meses. Contudo, a medida foi revertida parcialmente por decisão da 5ª Vara Cível Federal de São Paulo em setembro. O retorno pleno ao exercício profissional foi autorizado apenas em maio de 2022, com o fim da interdição.

A SBCP, em nota, ressaltou que complicações em procedimentos cirúrgicos são amplamente estudadas e que as normas seguem protocolos da Anvisa. A entidade reforçou que divulga e orienta seus membros regularmente sobre as diretrizes de segurança do paciente.

Investigação em curso

A morte de Natália Cavanellas ocorreu durante uma lipoaspiração realizada no Hospital San Gennaro, na zona leste de São Paulo. A equipe do médico afirma que o procedimento seguiu todos os protocolos exigidos e foi feito em local adequado.

O caso está sob apuração do 42º Distrito Policial (Parque São Lucas) e foi registrado como morte suspeita. Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), a irmã da vítima relatou à polícia que Natália sofreu uma parada cardiorrespiratória durante a cirurgia. Ela chegou a receber atendimento emergencial, mas não resistiu.

A polícia segue investigando as circunstâncias da morte e eventuais responsabilidades no caso.

