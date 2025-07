Médico revela que caso de Edu Guedes é complexo: “Risco altíssimo”

Edu Guedes enfrentou uma cirurgia delicada de remoção de um câncer no pâncreas no sábado (5/7) no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. A doença do chef de cozinha foi descoberta após exames de rotina, segundo confirmação da esposa, Ana Hickmann.

De acordo com o Dr. Rodrigo Surjan, o procedimento é mais grave do que o imaginado por muitos e traz alto risco no pós-operatório, já que pode acarretar em outros problemas de saúde e morbidade do paciente. Neste caso, o risco de morte após a operação também não é descartado.

Leia a reportagem completa no TV Foco

Fonte: Metrópoles

Redigido por ContilNet