Mega-Sena mais cara: veja novos valores das apostas e data do reajuste

Qual preço você estaria disposto a pagar para virar milionário? A Caixa Econômica Federal anunciou na quarta-feira (2) reajustes nos valores das apostas em seis modalidades de sorteio.

O reajuste entra em vigor a partir da próxima quarta-feira, 9 de julho. Isso significa que os apostadores pagarão mais caro para testar a sorte nas Loterias Caixa.

A aposta mínima na Mega-Sena, de seis números, passará de R$ 5 para R$ 6 no próximo concurso, cujo sorteio está marcado para 12 de julho. Já o custo mínimo da Quina, de cinco números, aumentará de R$ 2,50 a R$ 3.

“A atualização tem como objetivo manter a sustentabilidade das modalidades, ampliar os valores das premiações e aumentar os repasses sociais que beneficiam milhões de brasileiros”, justificou o banco.

A Caixa ainda reiterou o compromisso com a transparência, a responsabilidade social e o entretenimento seguro, lembrando que quase metade da arrecadação com as apostas é destinada a repasses sociais que contribuem com o desenvolvimento do país.

Aposta da Mega-Sena mais cara: descubra novos valores da Caixa