Megaoperação prende mais de 20 suspeitos ligados ao CV em Alagoas

A Secretaria de Estado da Segurança Pública de Alagoas (SSP-AL), em parceria com o Ministério Público Estadual (MPAL), deflagrou, nesta terça-feira (29/7), a Operação Comando Vermelho 2, cumprindo 50 mandados de prisão e 34 de busca e apreensão nos municípios de Rio Largo, Santa Luzia do Norte, Satuba e Maceió. Até o momento, mais de 20 suspeitos ligados à facção foram presos.

A ação conjunta envolveu a Chefia de Inteligência Integrada da SSP, a Diretoria de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (DRACCO) da Polícia Civil, o Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (GAECO) do Ministério Público e o 8º Batalhão da Polícia Militar. As ordens judiciais foram expedidas pela 17ª Vara Criminal da Capital, com base em provas técnicas coletadas ao longo de meses.

