Meghan Markle aproveita aniversário de Diana para promover sua marca

Nessa terça-feira (1º/7), a eterna princesa Diana completaria 64 anos de vida. Coincidência ou não, a esposa do seu filho caçula, Meghan Markle, aproveitou a data para lançar o mais novo produto de sua marca de estilo de vida: o rótulo de vinho As Ever Rosé 2025.

Embora a atitude da esposa do príncipe Harry tenha sido vista como uma forma ousada de se promover, a estratégia de vendas funcionou. De acordo com a revista Marie Claire, assim como os demais produtos do empreendimento da duquesa de Sussex, as garrafas de vinho esgotaram em menos de uma hora.

A princesa do povo, como Diana era carinhosamente apelidada, morreu em um trágico acidente de carro em Paris, em 1997.

Lady Di se casou com o então príncipe Charles em 1981 e é mãe dos príncipes William, 44 anos, e Harry, 40 anos.

Após 28 anos de sua morte, os fãs da realeza continuam a relembrar e eternizar as memórias de Diana, considerada um ícone de empatia, resiliência e compaixão.

Em relação à marca de Meghan Markle, a mãe de Archie, de 5 anos, e Lilibet Diana, de 3, lançou seu negócio em abril deste ano.

De lá para cá, a duquesa de Sussex tem sido alvo de diversas críticas por conta de seus métodos “agressivos” para garantir recordes de vendas.

Princesa Diana com os filhos, os príncipes Harry e William

Lady Di entrou para a família real após se casar com o príncipe Charles

Clique do enlace de Charles e Diana

Diana e Charles saindo da maternidade com o primogênito, William, no colo

A princesa com Harry no colo, ao sair da maternidade

A princesa Diana morreu em um acidente de carro em 1997

Veja detalhes do novo lançamento da marca de Meghan Markle

O vinho de Meghan Markle, lançado nesta terça-feira, agora entra para a vitrine de produtos online da As Ever, ao lado de geleias, mix para biscoitos amanteigados e chá de hibisco. Ainda de acordo com a revista Marie Claire, o rótulo é descrito como um “blend exclusivo da As Ever” e incorpora as variedades Cabernet Sauvignon, Mourvèdre, Grenache e Syrah.

As garrafas esgotaram do site em menos de 1 hora

O vinho traz ao paladar notas suaves de frutas de caroço, mineralidade suave e um final duradouro

Meghan Markle aproveitou a data de aniversário da princesa Diana para lançar seu novo rótulo de vinho

De acordo com fontes do site The Telegraph, a duquesa de Sussex buscou as uvas na vinícola Fairwinds Estate, em Napa Valley, Califórnia, a seis horas de carro de sua mansão em Montecito. Para os enófilos, a garrafa traz ao paladar notas suaves de frutas de caroço, mineralidade suave e um final duradouro.

O rótulo da realeza foi colocado à disposição dos consumidores às 11h, pelo horário de Brasília, e, antes do horário do almoço, a bebida já não estava disponível para compra. O preço? Cada unidade foi vendida por US$ 30, equivalente a R$ 165.

Embora o valor seja um pouco “salgado”, a empresária garantiu algumas promoções de acordo com a quantidade de garrafas no carrinho de compras. O conjunto com três rótulos custou US$ 90, cerca de R$ 490.

