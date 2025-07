Mel Lisboa sobre hipersexualização de sua imagem em “Presença de Anita”: “não lidei bem”

Mel Lisboa participou do programa Sem Censura, da TV Brasil, nesta segunda-feira (28/7) e relembrou uma das personagens mais marcantes de sua carreira, na minissérie Presença de Anita, exibida em 2001. A atriz refletiu sobre a hipersexualização de sua imagem, na época aos 19 anos de idade e contou que não conseguiu lidar bem com as consequências das cenas de sexo e nudez do trabalho.

“A minha preocupação era fazer bem o trabalho como atriz. Esse o meu desespero, porque se eu me expusesse daquela maneira e não fosse aceita, eu ia ruir. Então, a minha preocupação era essa”, disse Mel sobre as cenas delicadas.

A atriz contou que sentia desconforto ao gravar a série: “Não é que era tranquilo fazer cenas nua ou de sexo, mas aquilo vinha junto do combo. Eu ficava desconfortável sim, mas o mais importante era realizar a cena bem. Está pelada? Está! Mas, dane-se”, enfatizou.

Mel recordou que deu vida à personagem com apenas 19 anos de idade: “Acho que minha ignorância me ajudou, porque se eu ficasse muito encanada com isso, talvez não conseguisse fazer o trabalho de uma forma mais entregue e buscando fazer bem uma coisa que eu mal sabia fazer, na verdade. Eu era inexperiente. Tinha 19 anos e qualquer pessoa com 19 é inexperiente”, declarou.

A artista avaliou a hipersexualização que sofreu em sua imagem no período da minissérie: “As cenas tinham uma carga dramática muito grande, então era realmente [a nudez] em segundo plano, era uma outra preocupação. Mas as consequências disso são enormes para os dois lados, realmente uma faca de dois gumes. A hipersexualização da minha imagem foi muito forte”, pontuou.

Mel Lisboa confessou que não conseguiu lidar bem com as consequências das cenas de sexo e nudez do projeto que ganhou grande repercussão nacional: “Eu era muito jovem, e eu não consegui lidar bem com aquilo. Não consegui lidar bem com aquilo, para mim foi muito assustador. Só que, na época, eu achava que eu estava lidando bem”, concluiu.