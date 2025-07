Mel Maia rejeita título de influenciadora e reforça foco na atuação

Mesmo com mais de 30 milhões de seguidores nas redes sociais, Mel Maia não se vê como influenciadora digital. Aos 21 anos, ela faz questão de reafirmar a profissão que escolheu ainda na infância: atriz

. “Sou uma atriz que influencia, porque a minha profissão é atuar. Gosto de fazer arte, influenciar através da arte”, disse, nos bastidores do filme Apenas Três Meninas ao site Uol. No novo longa, com estreia prevista para os próximos meses, Mel divide o protagonismo com Leticia Braga e Lívia Silva.

Internet com moderação

Com experiência acumulada desde cedo no universo artístico, Mel Maia aprendeu a dosar o quanto expõe da vida pessoal. Segundo ela, há limites importantes entre o que é público e o que deve permanecer restrito, principalmente quando se trata da internet.

“Tem muito site de fofoca mal-intencionado que pega algumas falas, corta, distorce… Vira uma bagunça. Prefiro deixar esses assuntos para quem escolheu falar sobre isso. Eu gosto de mostrar minha vida, mas com cuidado”, explicou.

A atriz destaca ainda a importância da responsabilidade ao se comunicar com o público. “Fui crescendo e entendendo que é melhor segurar um pouco. Nem todo mundo está preparado para se posicionar nas redes, e isso precisa ser levado a sério.”