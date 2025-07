Melhores concursos previstos para 2026 com salários de até R$ 30 mil

O segundo semestre de 2025 começou, e muitos concurseiros já estão de olho nas milhares de oportunidades em concursos públicos que serão ofertadas no próximo ano!

Em 2026, milhares de vagas estão previstas em cargos de diversas áreas de atuação: tribunais, policiais, controle, administrativa, fiscal e legislativa. Os salários iniciais também são bastante atrativos, podendo ultrapassar R$ 30 mil.

Está começando agora no mundo do concurso público? Não sabe por onde começar? O Direção Concursos preparou um Manual Básico do Iniciante de Concursos Públicos para você dar seu primeiro passo para a aprovação. Nele, você vai encontrar os termos, os conceitos, as áreas de estudo e tudo o que você precisa saber! Adquira o material gratuito.

Navegue pelo índice:

Fonte: Direção Concursos

Redigido por ContilNet.