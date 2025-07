“Mendigo do TikTok” agrediu mulher após ser chamado de “pinto murcho”

O agressor que esfaqueou uma mulher no mezanino do Aeroporto Internacional de Brasília, identificado como Alessandro Spaniol (foto em destaque), 42 anos, teve a prisão em flagrante convertida em preventiva após a 10ª Delegacia de Polícia (Lago Sul) apresentar o pedido à Justiça. Os investigadores prenderam o “mendigo do TikTok” poucas horas após o crime.

A coluna Na Mira levantou cada uma das 18 ocorrências policiais registradas no Distrito Federal em que o suspeito consta como envolvido. Todas elas tiveram como pano de fundo as dependências ou proximidades do aeroporto.

Tratam-se de casos de ameaça, lesão corporal, vias de fato, porte de arma branca, injúria e violência doméstica, sempre em meio a brigas, facadas e uso de drogas.

A mesma mulher atacada a facadas por Spaniol aparece como vítima em vários dos registros policiais. Ambos se relacionaram por sete meses e viviam em situação de rua. Em uma das brigas, após uso de drogas, a vítima chamou o companheiro de “pinto murcho” e “corno”. Ele reagiu com socos no rosto dela e ameaças de esfaqueá-la.

Alessandro Spaniol atacou mulher a facadas no Aeroporto de Brasília

Agressor fugiu de táxi, mas acabou preso horas depois

Alessandro tem ao menos 18 registros de antecedentes criminais

Em outras ocorrências policiais, o “mendigo do TikTok” se envolveu em confusões com pessoas em situação de rua que também dormiam nos arredores do aeroporto. Em um desses casos, uma das vítimas chegou a levar cadeiradas e facadas no braço.

No caso mais recente, da tentativa de feminicídio, a vítima tem 45 anos e foi levou golpes de faca no pescoço, no tórax, nas mãos e nas costas.