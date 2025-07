“mendigo-do-tiktok”-tem-extensa-ficha-criminal,-mas-seguia-solto.-veja

O homem que foi preso por tentativa de feminicídio, após esfaquear a companheira no mezanino do Aeroporto Internacional de Brasília, tem uma extensa ficha criminal. Mesmo com 18 passagens pela polícia, Alessandro Spaniol (foto em destaque), 42 anos, seguia livre.

Nos últimos anos, o homem em situação de rua cometeu crimes como ameaça, vias de fato, lesão corporal, porte de arma branca e violência doméstica.

Entenda o caso

Alessandro foi preso nessa terça-feira (22/7), horas depois de atacar a companheira. Ele foi detido por policiais civis da 10ª Delegacia de Polícia (Lago Sul).

O criminoso fugiu do local do crime de táxi.

Após esfaquear a mulher, um funcionário da segurança do terminal aéreo foi ao posto policial do aeroporto e avisou sobre o ocorrido.

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) foi acionada e a vítima foi ouvida em depoimento.

Ela disse que são moradores de rua e lavam carros no Núcleo Bandeirante e perto do aeroporto.

A vítima que tem 45 anos foi atacada após uma discussão e foi atingida com golpes no pescoço, no tórax, nas mãos e nas costas.

Ela acrescentou que tem um relacionamento com o agressor há cerca de um ano, que ele consome crack e álcool com frequência.

A mulher revelou também que Alessandro chegou agredir a própria mãe quando morava em Mato Grosso e que, anteriormente, ela pediu medidas protetivas contra ele.

“Mendigo do TikTok”

Com pouco mais de 7 mil seguidores nas redes sociais, o homem que esfaqueou a companheira “tirava onda” de influenciador digital e produzia vídeos para o TiktTok, com direto a dublagem e brincadeiras com filtros com o rosto do presidente Lula.

Alessandro tinha o costume de publicar a rotina nos arredores e dentro das dependências do aeroporto. A rotina era postada quase que diariamente.

Apesar de ter um barraco na Vila Cahuy, ele passava a semana dormindo nas rua e, por isso, passou a ser chamado por muitos seguidores de o “Mendigo do TikTok”.

Veja as postagens do suspeito nas redes sociais:

Leia também

Posicionamento

Por meio de nota, a concessionária Inframerica, responsável pela gestão do Aeroporto de Brasília, informou que, às 3h17 de terça, uma equipe do posto médico do terminal prestou os primeiros socorros à vítima e a encaminhou para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Núcleo Bandeirante.