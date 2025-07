Menina de 12 anos escreve carta para denunciar abusos que sofria com irmã; homem é preso

Um homem de 45 anos foi preso na manhã desta quarta-feira (2) em Rio Branco, suspeito de estuprar duas crianças de 6 e 12 anos. A prisão foi efetuada pela Delegacia de Atendimento à Criança e Adolescente Vítima (DECAV), da Polícia Civil do Acre, no bairro Belo Jardim I.

O acusado, identificado pelas iniciais R.P.S., era companheiro da avó das vítimas e mantinha convivência frequente com as crianças. Segundo a polícia, ele se aproveitava dessa proximidade para cometer os abusos, além de mostrar vídeos pornográficos às garotas. A criança mais nova costumava visitar a casa dele durante as férias escolares, enquanto a mais velha vivia no local.

O caso veio à tona após uma denúncia anônima feita pelo Disque 100. Durante o acolhimento das vítimas na delegacia, a adolescente de 12 anos entregou uma carta com o título “pedido de socorro”, na qual detalhava os abusos sofridos e fazia um apelo emocionante: “quero voltar a ser feliz”.

Diante da gravidade do relato, a delegada Carla Fabíola Coutinho, titular da DECAV, solicitou a prisão preventiva do suspeito e um mandado de busca e apreensão, que foram autorizados pela 2ª Vara da Infância e Juventude de Rio Branco. A operação foi realizada com sucesso pela equipe de investigação.

“A coragem dessa menina em escrever uma carta pedindo ajuda mostra o quanto é urgente agirmos com firmeza nesses casos. Nossa equipe está preparada para acolher e proteger as vítimas, e vamos continuar atuando com rigor para que crimes como esse não fiquem impunes”, afirmou a delegada.

Após ser detido, o homem foi levado à delegacia, onde permanece sob custódia e à disposição da Justiça. A investigação continua para apurar todos os detalhes e garantir que os responsáveis sejam devidamente responsabilizados.