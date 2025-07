Menino com autismo realiza sonho ao falar com Bolsonaro durante visita de Michelle ao Acre

Durante um evento com lideranças do Partido Liberal (PL) no Afa Jardim, em Rio Branco, nesta sexta-feira (11), a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro atendeu a um pedido especial de João Rosse Filho, de 11 anos, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), que sonhava em falar com o ex-presidente Jair Bolsonaro.

João veio do município de Eirunepé, no Amazonas, especialmente para reencontrar Michelle. Na última vez que esteve no Acre, a ex-primeira-dama já havia conversado com o menino e prometeu que, quando voltasse, tentaria colocá-lo em contato com Bolsonaro.

Desta vez, o contato realmente aconteceu. Michelle reconheceu João, se aproximou e cumpriu a promessa: fez uma ligação para o ex-presidente, que atendeu e conversou com o garoto.

A emoção tomou conta do momento. João sorriu, trocou algumas palavras com Bolsonaro e comemorou a ligação com entusiasmo. Quem acompanhava a cena também se emocionou.

A agenda de Michelle Bolsonaro no Acre continua até este sábado (12), com eventos voltados ao PL em Rio Branco.

Assista o momento: