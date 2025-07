Menino de 5 anos morre após disparar espingarda acidentalmente em Tarauacá

Uma tragédia abalou moradores da zona rural de Tarauacá, no interior do Acre, na última quinta-feira (24). Um menino de apenas 5 anos, identificado como Davi, morreu após disparar acidentalmente uma espingarda enquanto brincava em casa.

De acordo com informações preliminares, a criança estava sozinha em um cômodo quando encontrou a arma de fogo, que pertencia à família. O disparo atingiu o menino, que não resistiu aos ferimentos.

O caso gerou grande comoção na comunidade e nas redes sociais, onde internautas se dividiram entre mensagens de pesar e críticas sobre o armazenamento da arma. Familiares e conhecidos saíram em defesa dos pais da criança, afirmando que o ocorrido foi um acidente trágico e que a dor da perda é imensurável.

As autoridades devem apurar as circunstâncias do ocorrido. A Polícia Civil investiga se houve negligência e se a espingarda era registrada. Com informações do site Juruá 24horas.