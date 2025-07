Menor de 13 anos é entubado após ingerir álcool durante evento na Expoacre Juruá

Um adolescente de 13 anos precisou ser entubado e levado à Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital do Juruá, em Cruzeiro do Sul, após passar mal durante a madrugada desta quarta-feira (2), enquanto participava da Expoacre Juruá. A situação acendeu o alerta das autoridades de proteção à infância e juventude na região.

A conselheira tutelar Erivalda Silva de Menezes informou que o Conselho Tutelar foi acionado pelo Copom (Centro de Operações da Polícia Militar), que recebeu uma denúncia sobre a presença de um menor supostamente sob efeito de álcool no evento. A ocorrência foi atendida com o apoio da Polícia Militar e de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

“Quando chegamos ao local, fomos informados de que o adolescente havia ingerido bebida alcoólica. Ainda não está claro se ele fez uso de outras substâncias. Ele precisou ser entubado e segue internado sob cuidados médicos”, relatou a conselheira.

Após o socorro, o adolescente foi levado ao hospital sem estar acompanhado por familiares. O Conselho Tutelar compareceu à unidade de saúde e iniciou as diligências para localizar a mãe do garoto, a fim de garantir o acompanhamento da família e a apuração dos fatos.

A situação reforça a preocupação com a presença de menores desacompanhados em eventos públicos de grande porte. Erivalda alertou para a responsabilidade dos pais e a proibição legal do fornecimento de álcool a menores de idade. “É crime vender ou oferecer bebida alcoólica a adolescentes. Os pais precisam estar presentes e atentos, especialmente em ambientes com acesso facilitado ao álcool”, destacou.

A Expoacre Juruá, que ocorre até o próximo sábado (6), continua atraindo grande público todas as noites, exigindo maior fiscalização e atenção por parte dos órgãos responsáveis.

Com informações Juruá24horas

