Mercado de criptomoedas dispara e chega a US$ 4 trilhões pela 1ª vez

As criptomoedas alcançaram um valor de mercado de US$ 4 trilhões pela primeira vez nesta semana, segundo dados da plataforma CoinGecko. A marca histórica foi batida com a disparada do Bitcoin, que registrou novas máximas ao atingir US$ 123 mil. Nos últimos dias, também houve valorização de ativos digitais como Ether e XRP.

Para analistas, a capitalização recorde dos criptoativos foi favorecida por uma conjunção de fatores. O principal deles é o avanço regulatório do setor nos Estados Unidos, que vem ocorrendo por meio de uma série de projetos. Na quinta-feira (17/7), por exemplo, o Congresso americano aprovou o chamado Genius Act, que regula os “stablecoins”, atrelados a ativos estáveis, como o dólar.

Nesse contexto, e em 14 dias, o valor do setor passou de US$ 3,4 trilhões para os US$ 4 bilhões, o novo teto, com uma valorização de US$ 600 bilhões no período. Mas o recorde, apontam especialistas, também está associado ao desempenho específico de algumas moedas.

O bitcoin, por exemplo, atingiu uma nova máxima de US$ 123 mil, na última semana, embora tenha caído para cerca de US$ 118 mil depois disso. A moeda responde por mais de 50% de toda a capitalização do setor.

Dentro desse processo de institucionalização, parte dos investidores acredita numa maior adesão de Wall Street às criptomoedas, com gestores de fundos de investimento e outras empresas investindo em ativos digitais próprios. O Bank of America (BofA), o Citigroup e o J.P. Morgan sinalizaram que poderiam trilhar esse caminho, com stablecoins, depois de uma eventual sanção do Genius Act.