Mercenário dos EUA expande atuação na América Latina e visita o Peru

Erik Prince, ex-militar dos Estados Unidos e fundador da empresa de mercenários Blackwater, expandiu sua atuação com governos e autoridades na América Latina, e visita agora o Peru. O empresário está no país desde segunda-feira (21/7), a convite do ex-candidato presidencial peruano Hernando de Soto.

Quem é Erik Prince

Erik Prince, 55 anos, é um ex-oficial da Marinha dos EUA. Na década de 1990, ele fundou a empresa de segurança privada Blackwater.

Na década de 1990, ele fundou a empresa de segurança privada Blackwater. Por meio da Blackwater, Prince conseguiu firmar diversos contratos com o governo norte-americano para enviar mercenários em missões dos EUA ao redor do mundo.

para enviar mercenários em missões dos EUA ao redor do mundo. Em 2007, a empresa de mercenários e seu fundador ganharam destaque após soldados da Blackwater assassinarem 17 civis no Iraque.

Prince vendeu a Blackwater em 2010, que foi renomeada para Academi e continua operando junto ao governo norte-americano. O empresário, contudo, manteve sua atuação no mundo de mercenários.

Em 2014, Prince fundou a Frontier Services Group (FSG), com sede em Hong Kong. Com financiamento parcial de um fundo estatal da China, o principal objetivo da FSG era fornecer apoio de segurança e logística em missões chinesas na África. Em 2021, ele renunciou ao cargo de CEO, mas manteve suas ações.

Com financiamento parcial de um fundo estatal da China, o principal objetivo da FSG era fornecer apoio de segurança e logística em missões chinesas na África. Em 2021, ele renunciou ao cargo de CEO, mas manteve suas ações. Prince chegou a atuar como conselheiro de Trump durante a transição presidencial do primeiro mandato do republicano.

No Peru, Prince participou de entrevistas em emissoras locais e, ao lado de Soto, afirmou que está no país para fornecer “treinamento para unidades policiais e militares”.

“Estamos aqui para ouvir e explorar opções para ajudar a melhorar o governo, ajudando-o a expandir a estabilidade da segurança em todo o país e ajudando a proteger as pessoas desses criminosos que estão causando esse problema”, disse Prince em um programa da Radio Programas del Perú.

Até então, não ficou claro se encontros com autoridades do governo peruano estão previstos na agenda de Prince. O empresário norte-americano foi visto apenas com Soto, que pode voltar a concorrer a presidência do país no próximo ano.

Em março deste ano, o governo do Peru declarou estado de emergência na capital do país, Lima, após uma onda de crimes na região. O principal problema apontado por autoridades locais tem sido as atividades de grupos criminosos.

Maior presença nas Américas

Antes da visita ao Peru, o líder mercenário dos EUA esteve no Equador, que recentemente anunciou uma parceria com Prince para combater a onda de violência no país.

Segundo a porta-voz do governo equatoriano, Carolina Jaramillo, o objetivo da viagem seria para delinear como Prince — junto de seus homens e serviços — deve atuar no Equador.

Prince também mantém boas relações com Nayib Bukele, presidente de El Salvador, com quem se reuniu no último ano.

Já em relação a Venezuela, o tom utilizado pelo empresário norte-americano é de ameaça desde a última eleição no país. Após a vitória de Nicolás Maduro, Prince passou a realizar uma série de declarações contra o regime chavista. Na época, ele disse estar de “olho na Venezuela”, e chegou a iniciar uma ação que promete fazer valer a “vontade do povo venezuelano”, e lançou a ação Ya Casi Venezuela (Quase lá Venezuela),

Apesar de prometer uma mudança nos rumos do país governado por Maduro, a iniciativa tem apenas coletado doações por meio de um site até o momento.