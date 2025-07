Mesmo com frio, população lota a abertura da ExpoAcre Juruá 2025 em Cruzeiro do Sul

Nem o frio típico do inverno amazônico afastou o público da primeira noite da ExpoAcre Juruá 2025, em Cruzeiro do Sul. Mesmo com a temperatura marcando 20°C, milhares de pessoas lotaram o Parque de Exposições para acompanhar a abertura oficial do evento e o show nacional da banda Raça Negra, uma das atrações mais aguardadas desta edição.

O clima ameno, incomum para o período da feira, não desanimou a população do Juruá, que marcou presença em peso. Durante o evento, o governador Gladson Cameli também participou da cerimônia de abertura e destacou a importância da feira para a economia e o fortalecimento da cultura regional.

Além da apresentação da banda Raça Negra, a programação da noite contou com provas equestres e abertura dos estandes de negócios, que devem movimentar a economia local ao longo dos seis dias de evento.

A expectativa do governo é que a feira reúna mais de 50 mil pessoas por noite e gere mais de R$ 500 milhões em negócios.

A ExpoAcre Juruá segue até domingo (6), com shows de grandes nomes da música nacional, como Gusttavo Lima, Marcynho Sensação, Wesley Safadão e Eric Land.

Confira a galeria de fotos, por Juan Diaz:

ACOMPANHE A TRANSMISSÃO AO VIVO DA PRIMEIRA NOITE DA EXPOACRE JURUÁ 2025: