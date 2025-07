Mesmo nas férias, alunos da rede pública seguem recebendo Prato Extra, anuncia Gladson

O governador do Acre, Gladson Camelí, reforçou nesta sexta-feira (11), por meio de suas redes sociais, a continuidade do projeto “Prato Extra” durante o recesso escolar. A ação garante que estudantes da rede pública estadual tenham acesso à alimentação nas escolas, mesmo no período de férias.

A medida é voltada especialmente para alunos em situação de vulnerabilidade social, muitos dos quais têm na merenda escolar a principal refeição do dia. Ao manter o fornecimento de refeições durante o mês de julho, o governo busca minimizar os impactos da insegurança alimentar que ainda atinge várias famílias acreanas.

“Quero aqui reafirmar o nosso compromisso em dar continuidade, mesmo no período de férias, ao Prato Extra, que é uma das grandes ações do nosso governo, para que todos os nossos alunos, mesmo estando em casa, possam ir nas suas escolas se alimentar neste período. Esse é o nosso compromisso”, declarou o governador em vídeo publicado nas redes.

Com o Prato Extra, os alunos podem ir até as unidades escolares e receber refeições preparadas pelas equipes responsáveis pela merenda escolar. A iniciativa reforça o papel da escola como espaço de acolhimento, cuidado e suporte social, indo além da função pedagógica.

VEJA TAMBÉM: Prato Extra: garantindo a segurança alimentar de nossas autoridades; veja artigo de Aberson Carvalho

A permanência do projeto durante as férias é mais uma das estratégias do governo estadual para proteger crianças e adolescentes em situação de risco social, garantindo dignidade, saúde e bem-estar também fora do período letivo.