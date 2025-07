Mesmo preso, Oruam anuncia versão deluxe do álbum “Liberdade” com música gospel

Disco será lançado enquanto o rapper segue preso em Bangu; álbum inclui música gospel e retrata as críticas recentes direcionada ao artista

A equipe do rapper Oruam anunciou o lançamento da versão deluxe do álbum “Liberdade”. O disco chega às plataformas digitais nesta quinta-feira (31/7), enquanto o artista segue preso desde o último dia 22 de julho. A novidade foi divulgada nas redes sociais do cantor com a mensagem “Liberdade Deluxe”, acompanhada da capa oficial e da lista de músicas.

A arte do álbum, assinada por Igor Vargas, ilustra a pressão e a exposição que Oruam tem enfrentado nos últimos meses. Na imagem, o rapper aparece cercado por câmeras, microfones e armas, elementos que representam a intensa vigilância midiática e os julgamentos públicos aos quais tem sido submetido.

A nova edição do projeto traz 12 faixas, incluindo canções como “Cabelo Vermelho”, “Diretamente do RJ”, “Manifesto” e “Cicatrizes da Guerra”. Um dos destaques do álbum é a faixa “Salmo 121”, de temática gospel. Na letra, Oruam canta: “Ó, Deus. Eu sei que está aí, sentado no seu trono, e os anjos todos cantam: ‘Santo, santo’”, revelando uma faceta espiritual que surpreendeu fãs.

Enquanto o novo trabalho é divulgado, o artista segue detido no Complexo de Gericinó, em Bangu, na zona oeste do Rio de Janeiro. Ele foi transferido para a Penitenciária Dr. Serrano Neves na noite do dia 22 e teve a prisão preventiva mantida após audiência de custódia no dia seguinte.

Mauro Davi Nepomuceno dos Santos, nome de batismo de Oruam, foi indiciado por associação para o tráfico de drogas e por suposta ligação com a facção criminosa Comando Vermelho (CV), segundo informações da Polícia Civil. Além disso, ele responde por crimes como desacato, resistência, ameaça e dano ao patrimônio público. A prisão ocorreu após uma confusão durante uma tentativa de apreensão de um menor de idade encontrado em sua residência, no Joá, zona oeste da cidade, na noite de segunda-feira (21/7).

Na decisão judicial que determinou sua prisão, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro afirmou que a medida é necessária para preservar a ordem pública.