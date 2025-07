messi-quebra-recorde-de-gols-de-cristiano-ronaldo.-entenda

Ao marcar duas vezes nesse sábado (19/7) pelo Inter Miami na goleada por 5 x 1 sobre o New York Red Bulls, Lionel Messi se tornou dono de um dos recordes que, anteriormente, era de Cristiano Ronaldo. O argentino se tornou o jogador com mais gols, excluindo os feitos por pênaltis.

Messi é astro do Inter Miami.

Camisa 10 ultrapassou Cristiano Ronaldo em gols excluindo pênaltis.

Cristiano Ronaldo segue na dianteira da busca pelo milésimo gol.

Em números oficiais, Messi chegou a 764 gols marcados tirando os tentos de penalidades, enquanto Cristiano Ronaldo tem 763. O português, no entanto, segue na frente em busca do milésimo.

Messi x Cristiano Ronaldo em números

Cristiano Ronaldo:

1281 jogos

763 gols em bola rolando ou falta

175 gols de pênalti

Total de gols: 938 gols

Lionel Messi:

1114 jogos.

764 gols em bola rolando ou falta.

110 gols de pênalti.

Total de gols: 874 gols

Camisa 10 do Inter Miami, Lionel Messi marcou dois gols por jogo em seis das últimas sete partidas da equipe americana na MLS. Com a goleada aplicada sobre o New York Red Bulls, o time do craque argentino ocupa a 5ª posição da Conferência Leste, com 41 pontos.