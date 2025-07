Metade dos detentos que fugiram de presídio em Rio Branco é acusada de homicídio

Seis detentos fugiram do Complexo Penitenciário de Rio Branco na noite de sábado (19). Um deles, identificado como Ruan Carlos Souza da Silva, foi recapturado neste domingo (20).

Os outros cinco detentos que participaram da fuga seguem foragidos. São eles: Willian Pinheiro da Silva, Ryan Vieira de Oliveira, Antonio Eules de Souza Gama Borges, Matlison Malzone Caetano de Freitas e Walison da Silva e Silva.

Ruan foi recapturado em uma área de mata nas proximidades da Unidade Francisco de Oliveira Conde (FOC). Ele apresentava ferimentos no pé e hematomas pelo corpo, provocados por disparos de balas de borracha durante a tentativa de fuga.

Após ser capturado, ele foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco para atendimento médico. Assim que receber alta, será conduzido à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os procedimentos legais e, em seguida, retornará ao presídio.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do ContilNet, em contato com a assessoria de comunicação do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen), três dos detentos respondem por homicídio; um, por lesão corporal; outro, por roubo; e o último, o que foi recapturado, por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

O Iapen informou que “todos os esforços da segurança pública estão sendo empregados na tentativa de recaptura”.

Essa é a segunda fuga registrada no sistemaa penitenciário de Rio Branco em um mês. A primeira ocorreu em 19 de junho, quando nove presos conseguiram escapar do pavilhão P da Divisão de Estabelecimento Penal de Recolhimento Provisório do presídio estadual. Todos que escaparam no mês passado seguem foragidos.