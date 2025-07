Metallica, Stand-Up e Mundial de Clubes! Veja como curtir o final de semana com o Giro Cultural

Mais um fim de semana chegando e, claro, mais um Giro Cultural pra te ajudar a decidir onde vai ser a resenha! Tem samba com convidado especial, pagode, festa de atlética, rock pesado e karaokê pra soltar a voz então já separa o look e vem comigo!

Quinta-feira

A dobradinha de quinta segue intacta, então eu nem vou me alongar muito, você ai já sabe que pra soltar a voz é só aparecer no Garagem ou no Studio que eles vão estar de portas abertas pra você.

Sexta-feira

A sexta-feira começa com um sambinha gostoso no Quintal da Resenha. O projeto Liguth Convida traz Juninho Thybau direto do Rio de Janeiro pra uma noite de muito samba.

A Cachaçaria Rio Branco também da as caras por aqui, mas quem por lá os embalos vão ser com um bom forró. As bandas Pegada de Luxo e Pegada 100 Vergonha agitam a sexta.

O Studio Beer também aparece por aqui e nessa noite, nada mais importa já que é noite de procurar e destruir os concorrentes com um Especial Metallica, com rock na veia e cerveja gelada.

O Garagem vai apresentar uma vibe mais alternativa, já que tem Codcake no palco, trazendo muito pop-rock e rock alternativo pra animar geral.

O próximo brasileiro a entrar em campo será o palmeiras, contra o inglês Chelsea, pelo Mundial de Clubes, com transmissão ao vivo e Pagode do Vibe pra manter o clima pós-jogo no Brazin.

Sábado

Cachaçaria Rio Branco entra no sábado com uma noite pros amantes do forró com Janderson Forrozeiro e Edu Casseb.

Meus agrônomos de plantão (entendeu? de plantão….), o Brazin vai ser a casa da Embriagro, festa da Atlética de Agronomia da Ufac, a Ceres, com aquele clima gostoso de só quem viveu um festão daqueles na Ufac sabe como é!

Domingo

Pra fechar a semana com leveza o Garagem vem com mais um show do Caça Risadas, que vai assumir o o palco com show de stand-up pra deixar o domingo mais leve.

Então, já sabe: samba, forró, rock, karaokê, pagode ou só uma boa gargalhada? A cidade tá cheia de opção agora só falta você decidir onde vai ser a resenha!

Mas e aí, aonde eu te encontro essa semana?