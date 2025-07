Metrópoles Endurance: atletas chegam cheios de energia para 2º dia

Animação marcou as primeiras horas deste domingo (27/7) no Metrópoles Endurance. Os atletas que vão disputar as provas de triatlo sprint e standard chegaram ao Pontão do Lago Sul, local onde acontece a prova, esbanjando animação. O evento é uma realização do Inbras e Sol Nascente, com apoio da Setur.

Os atletas do triatlo chegaram animados para o terceiro dia do Metrópoles Endurance. Neste domingo (27/7), serão disputadas as provas de triatlo sprint e triatlo standard

Os atletas do triatlo chegaram animados para o terceiro dia do Metrópoles Endurance. Neste domingo (27/7), serão disputadas as provas de triatlo sprint e triatlo standard

Os atletas do triatlo chegaram animados para o terceiro dia do Metrópoles Endurance. Neste domingo (27/7), serão disputadas as provas de triatlo sprint e triatlo standard

Os atletas do triatlo chegaram animados para o terceiro dia do Metrópoles Endurance. Neste domingo (27/7), serão disputadas as provas de triatlo sprint e triatlo standard

Os atletas do triatlo chegaram animados para o terceiro dia do Metrópoles Endurance. Neste domingo (27/7), serão disputadas as provas de triatlo sprint e triatlo standard

Os atletas do triatlo chegaram animados para o terceiro dia do Metrópoles Endurance. Neste domingo (27/7), serão disputadas as provas de triatlo sprint e triatlo standard

Os atletas do triatlo chegaram animados para o terceiro dia do Metrópoles Endurance. Neste domingo (27/7), serão disputadas as provas de triatlo sprint e triatlo standard

Os atletas do triatlo chegaram animados para o terceiro dia do Metrópoles Endurance. Neste domingo (27/7), serão disputadas as provas de triatlo sprint e triatlo standard

Os atletas do triatlo chegaram animados para o terceiro dia do Metrópoles Endurance. Neste domingo (27/7), serão disputadas as provas de triatlo sprint e triatlo standard

Os atletas do triatlo chegaram animados para o terceiro dia do Metrópoles Endurance. Neste domingo (27/7), serão disputadas as provas de triatlo sprint e triatlo standard

Os atletas do triatlo chegaram animados para o terceiro dia do Metrópoles Endurance. Neste domingo (27/7), serão disputadas as provas de triatlo sprint e triatlo standard

Os atletas do triatlo chegaram animados para o terceiro dia do Metrópoles Endurance. Neste domingo (27/7), serão disputadas as provas de triatlo sprint e triatlo standard

Os atletas do triatlo chegaram animados para o terceiro dia do Metrópoles Endurance. Neste domingo (27/7), serão disputadas as provas de triatlo sprint e triatlo standard

Os atletas do triatlo chegaram animados para o terceiro dia do Metrópoles Endurance. Neste domingo (27/7), serão disputadas as provas de triatlo sprint e triatlo standard

A disputa também conta com a parceria do Sesc, da Clínica Neoliv, do Atacadão Dia a Dia, da Powerade e do Sistema OCB/DF.

Aquathlon

João Rabelo, o Mota (31min12s) – masculino

Adriana Guimarães (41min32s) – feminino

Águas abertas

Prova de 3 km

Miguel Kishi, de 16 anos – masculino

Duda Nóbrega, de 15 anos – feminino

Prova de 1 km

Kenue Teixeira de Sá Santana, de 19 anos – masculino

Julia Basile Paiva da Costa, de 13 anos- feminino

Após as provas de aquathlon e águas abertas, chegou a vez do triatlo. Confira os detalhes de cada uma das competições.

Triatlo sprint:

Confira as distâncias do triatlo

Confira a premiação

Cada prova tem um tempo limite

Tempo total: 2h.

Distância: 750 metros de natação; 20 km de ciclismo; 5 km de corrida.

Tempo-limite: etapa de natação – 40 min após a largada; etapa de ciclismo – 1h20 após a largada; etapa de corrida (chegada) – 2h após a largada.

Triathlon standard:

Tempo total: 3h40.

Distância: 1.500 metros de natação; 40 km de ciclismo e 10 km de corrida.

Tempo-limite: etapa de natação – 50 min após a largada; etapa de ciclismo – 2h20 após a largada; etapa de corrida (chegada) – 3h40 após a largada.

Premiação

A prova de triathlon standard terá uma premiação em dinheiro, no valor de R$ 50 mil, distribuídos para os cinco primeiros colocados gerais masculinos, e R$ 50 mil distribuídos para as cinco primeiras colocadas gerais femininas.

Confira os valores:

1º Geral Masculino – R$ 20.000,00

2º Geral Masculino – R$ 12.000,00

3º Geral Masculino – R$ 8.000,00

4º Geral Masculino – R$ 6.000,00

5º Geral Masculino – R$ 4.000,00

1º Geral Feminino – R$ 20.000,00

2º Geral Feminino – R$ 12.000,00

3º Geral Feminino – R$ 8.000,00

4º Geral Feminino – R$ 6.000,00

5º Geral Feminino – R$ 4.000,00

Vale ressaltar que essa premiação em dinheiro é válida somente para a prova standard. Para efeito de premiação, a idade considerada será a mesma que o atleta tiver em 31 de dezembro de 2025.