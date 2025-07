Metrópoles Endurance: competições de triatlo acontecem neste domingo

Chegou a hora da disputa do triatlo no Metrópoles Endurance. Neste domingo (27/7), os atletas colocarão à prova seus treinamentos no evento que está movimentando Brasília. A competição no Pontão do Lago Sul começa a partir das 6h15. Além de sediar as disputas, a Vila do Metrópoles Endurance está pronta para receber o público com uma programação repleta de diversão.

A primeira edição do Metrópoles Endurance conta com a parceria do Sesc, da Clínica Neoliv, do Atacadão Dia a Dia, da Powerade e do Sistema OCB/DF.

O triatlo é dividido em duas categorias: sprint e standard. Às 6h15, largam os atletas da categoria sprint. Esta é uma versão mais curta do que o tradicional, que consiste em 750 metros de natação, 20 km de ciclismo e 5 km de corrida.

Já o standard terá início às 7h. Neste modelo, os competidores terão quase quatro horas de prova, na qual percorrerão 1,5 mil metros nadando, 40 km pedalando e 10 km correndo.

A Vila do Metrópoles Endurance está aberta, das 9h às 14h, para todos que tiverem interesse em conhecer o ambiente. A programação está recheada de atrações. A partir das 10h, serão distribuídas as premiações no palco da Vila. Às 12h30, o público poderá curtir o show de Bruno Dourado e Kiko Peres, ex-integrantes do Natiruts, que se apresentarão durante 1h30 no palco principal.

O local ainda terá ativações de grandes marcas do mundo esportivo e ligadas à saúde. As atividades da Vila serão encerradas às 20h.

Triatlo sprint:

Tempo total: 2h.

Distância: 750 metros de natação; 20 km de ciclismo; 5 km de corrida.

Tempo-limite: etapa de natação – 40 min após a largada; etapa de ciclismo – 1h20 após a largada; etapa de corrida (chegada) – 2h após a largada.

Triatlo standard:

Tempo total: 3h40.

Distância: 1.500 metros de natação; 40 km de ciclismo e 10 km de corrida.

Tempo-limite: etapa de natação – 50 min após a largada; etapa de ciclismo – 2h20 após a largada; etapa de corrida (chegada) – 3h40 após a largada.

