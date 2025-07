Metrópoles Endurance: confira os vencedores do aquathlon

Hora de celebrar os vencedores do aquathlon. A primeira prova do Metrópoles Endurance, realização do Inbras e Sol Nascente e com apoio da Setur, foi bastante disputada e tirou suspiros da torcida neste sábado (26/7). No final, melhor para João Rabelo, o Mota, com o tempo de 31min12s, que se sobressaiu frente aos adversários e ficou na primeira colocação na disputa do masculino. Entre as mulheres, Adriana Guimarães foi a grande campeã após finalizar o percurso em 41min32s.

Após a prova, Adriana comentou sobre o sentimento de competir no Metrópoles Endurance.

“O esporte está há mais de sete anos na minha vida, só trazendo alegrias, é contagiante, a gente não vê ninguém triste aqui. Um evento fantástico, com uma estrutura fantástica, com pessoas fantásticas, onde a gente só agradece por ter isso, proporcionado para gente poder ser feliz. A gente é feliz aqui”, afirmou.

João também destacou a alegria em vencer a disputa.

“Fiquei muito feliz, estava muito nervoso com a competição. Competição grande, com influência. Estou muito animado de ganhar. Estava preocupado, pois não corria há duas semanas. Fiquei muito feliz com o gás que eu conseguir ter”, apontou.

O Metrópoles transmite pelo YouTube, ao vivo e com imagens, todas as provas da competição. A largada do aquathlon, modalidade que une natação e corrida, aconteceu às 8h. Os participantes fizeram um trajeto de 750 metros nas águas e, em seguida, correram 5 km.

Os cinco primeiros colocados receberão um troféu. Todos os atletas que completarem a prova terão direito a uma medalha pela participação.

Dia no Metrópoles Endurance

E não acaba por aqui! O dia ainda terá as provas de natação em águas abertas. Às 9h30, terá início a prova de 3 km. Já para os que participarão do circuito de 1 km da disputa, a largada será às 11h30.

Além das competições, o evento também conta com uma programação animada. A Vila do Metrópoles Endurance funcionará das 10h às 19h e está pronta para receber o público geral, com estandes de marcas renomadas do mundo do esporte.

O DJ Nilo Zika vai ser o responsável por agitar o local, a partir das 10h. Duas palestras preenchem a programação da tarde: às 15h, Paulo Mendes vai ministrar um debate sobre nutrição esportiva e, às 17h, Leandro Macedo vai contar a história do triathlon.

Programação completa de sábado (26/7)

9h30 – Largada da prova de águas abertas – 3 km.

11h30 – Largada da prova de águas abertas – 1 km.

10h às 19h – Área de exposição aberta com todos os estandes funcionando.

10 h às 19h – Discotecagem contínua do DJ Nilo Zika entre largadas, chegadas e premiações parciais.

15 h – Palestra Nutrição Esportiva, ministrada por Paulo Mendes, no palco principal.

17 h – Palestra História do Triathlon, com Leandro Macedo, no palco principal.

Este é o primeiro dia de competição que conta com a parceria do Sesc, da Clínica Neoliv, do Atacadão Dia a Dia, da Powerade e do Sistema OCB/DF.

No domingo (27/7), será a vez dos atletas mostrarem talento no triatlo. A modalidade é dividida em duas categorias: sprint e standard. Às 6h15, largam os atletas da categoria sprint. Esta é uma versão mais curta do que o tradicional, que consiste em 750 metros de natação, 20 km de ciclismo e 5 km de corrida.

Já o standard terá início às 7h. Neste modelo, os competidores terão quase quatro horas de prova, na qual percorrerão 1,5 mil metros nadando, 40 km pedalando e 10 km correndo.

A Vila do Metrópoles Endurance está aberta, das 9h às 14h, para todos que tiverem interesse em conhecer o ambiente. A programação está recheada de atrações. A partir das 10h, serão distribuídas as premiações no palco da Vila. Às 12h30, o público poderá curtir o show de Bruno Dourado e Kiko Peres, ex-integrantes do Natiruts, que se apresentarão durante 1h30 no palco principal.

O local ainda terá ativações de grandes marcas do mundo esportivo e ligadas à saúde. As atividades da Vila serão encerradas às 20h.

Triatlo sprint:

Tempo total: 2h.

Distância: 750 metros de natação; 20 km de ciclismo; 5 km de corrida.

Tempo-limite: etapa de natação – 40 min após a largada; etapa de ciclismo – 1h20 após a largada; etapa de corrida (chegada) – 2h após a largada.

Triatlo standard:

Tempo total: 3h40.

Distância: 1.500 metros de natação; 40 km de ciclismo e 10 km de corrida.

Tempo-limite: etapa de natação – 50 min após a largada; etapa de ciclismo – 2h20 após a largada; etapa de corrida (chegada) – 3h40 após a largada.

