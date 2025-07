Metrópoles Endurance: veja fotos do evento que agitou o DF

O Metrópoles Endurance testou o limite, a força e a resiliência de atletas do triatlo, aquathlon e águas abertas neste final de semana. No Pontão do Lago Sul, o evento inédito agitou o cenário esportivo do DF. Além das competições esportivas, o evento, realizado em parceria com Inbras e Sol Nascente, e apoio da Setur, também contou com atividades diversas na Vila Endurance.

Confira as fotos do evento que movimentou o DF:

Pódios do primeiro dia de competições:

Atletas celebram no pódio após as provas de travessia em águas abertas, nas distâncias de 3 km e 1 km, durante o segundo dia do Metrópoles Endurance

Atletas celebram no pódio após as provas de travessia em águas abertas, nas distâncias de 3 km e 1 km, durante o segundo dia do Metrópoles Endurance

Atletas celebram no pódio após as provas de travessia em águas abertas, nas distâncias de 3 km e 1 km, durante o segundo dia do Metrópoles Endurance

Atletas celebram no pódio após as provas de travessia em águas abertas, nas distâncias de 3 km e 1 km, durante o segundo dia do Metrópoles Endurance

Atletas celebram no pódio após as provas de travessia em águas abertas, nas distâncias de 3 km e 1 km, durante o segundo dia do Metrópoles Endurance

Atletas celebram no pódio após as provas de travessia em águas abertas, nas distâncias de 3 km e 1 km, durante o segundo dia do Metrópoles Endurance

Atletas celebram no pódio após as provas de travessia em águas abertas, nas distâncias de 3 km e 1 km, durante o segundo dia do Metrópoles Endurance

Atletas celebram no pódio após as provas de travessia em águas abertas, nas distâncias de 3 km e 1 km, durante o segundo dia do Metrópoles Endurance

Atletas celebram no pódio após as provas de travessia em águas abertas, nas distâncias de 3 km e 1 km, durante o segundo dia do Metrópoles Endurance

Atletas celebram no pódio após as provas de travessia em águas abertas, nas distâncias de 3 km e 1 km, durante o segundo dia do Metrópoles Endurance

Atletas celebram no pódio após as provas de travessia em águas abertas, nas distâncias de 3 km e 1 km, durante o segundo dia do Metrópoles Endurance

Atletas celebram no pódio após as provas de travessia em águas abertas, nas distâncias de 3 km e 1 km, durante o segundo dia do Metrópoles Endurance

Atletas celebram no pódio após as provas de travessia em águas abertas, nas distâncias de 3 km e 1 km, durante o segundo dia do Metrópoles Endurance

Atletas celebram no pódio após as provas de travessia em águas abertas, nas distâncias de 3 km e 1 km, durante o segundo dia do Metrópoles Endurance

Atletas celebram no pódio após as provas de travessia em águas abertas, nas distâncias de 3 km e 1 km, durante o segundo dia do Metrópoles Endurance

Atletas celebram no pódio após as provas de travessia em águas abertas, nas distâncias de 3 km e 1 km, durante o segundo dia do Metrópoles Endurance

Atletas celebram no pódio após as provas de travessia em águas abertas, nas distâncias de 3 km e 1 km, durante o segundo dia do Metrópoles Endurance

Atletas celebram no pódio após as provas de travessia em águas abertas, nas distâncias de 3 km e 1 km, durante o segundo dia do Metrópoles Endurance

Atletas celebram no pódio após as provas de travessia em águas abertas, nas distâncias de 3 km e 1 km, durante o segundo dia do Metrópoles Endurance

Atletas celebram no pódio após as provas de travessia em águas abertas, nas distâncias de 3 km e 1 km, durante o segundo dia do Metrópoles Endurance

Atletas celebram no pódio após as provas de travessia em águas abertas, nas distâncias de 3 km e 1 km, durante o segundo dia do Metrópoles Endurance

Atletas celebram no pódio após as provas de travessia em águas abertas, nas distâncias de 3 km e 1 km, durante o segundo dia do Metrópoles Endurance

Atletas celebram no pódio após as provas de travessia em águas abertas, nas distâncias de 3 km e 1 km, durante o segundo dia do Metrópoles Endurance

Atletas celebram no pódio após as provas de travessia em águas abertas, nas distâncias de 3 km e 1 km, durante o segundo dia do Metrópoles Endurance

Atletas celebram no pódio após as provas de travessia em águas abertas, nas distâncias de 3 km e 1 km, durante o segundo dia do Metrópoles Endurance

Atletas celebram no pódio após as provas de travessia em águas abertas, nas distâncias de 3 km e 1 km, durante o segundo dia do Metrópoles Endurance

Atletas celebram no pódio após as provas de travessia em águas abertas, nas distâncias de 3 km e 1 km, durante o segundo dia do Metrópoles Endurance

Atletas celebram no pódio após as provas de travessia em águas abertas, nas distâncias de 3 km e 1 km, durante o segundo dia do Metrópoles Endurance

Atletas celebram no pódio após as provas de travessia em águas abertas, nas distâncias de 3 km e 1 km, durante o segundo dia do Metrópoles Endurance

Atletas celebram no pódio após as provas de travessia em águas abertas, nas distâncias de 3 km e 1 km, durante o segundo dia do Metrópoles Endurance

Atletas celebram no pódio após as provas de travessia em águas abertas, nas distâncias de 3 km e 1 km, durante o segundo dia do Metrópoles Endurance

Atletas celebram no pódio após as provas de travessia em águas abertas, nas distâncias de 3 km e 1 km, durante o segundo dia do Metrópoles Endurance

Atletas celebram no pódio após as provas de travessia em águas abertas, nas distâncias de 3 km e 1 km, durante o segundo dia do Metrópoles Endurance

Atletas celebram no pódio após as provas de travessia em águas abertas, nas distâncias de 3 km e 1 km, durante o segundo dia do Metrópoles Endurance

Atletas celebram no pódio após as provas de travessia em águas abertas, nas distâncias de 3 km e 1 km, durante o segundo dia do Metrópoles Endurance

Atletas celebram no pódio após as provas de travessia em águas abertas, nas distâncias de 3 km e 1 km, durante o segundo dia do Metrópoles Endurance

Atletas celebram no pódio após as provas de travessia em águas abertas, nas distâncias de 3 km e 1 km, durante o segundo dia do Metrópoles Endurance

Atletas celebram no pódio após as provas de travessia em águas abertas, nas distâncias de 3 km e 1 km, durante o segundo dia do Metrópoles Endurance

Atletas celebram no pódio após as provas de travessia em águas abertas, nas distâncias de 3 km e 1 km, durante o segundo dia do Metrópoles Endurance

Atletas celebram no pódio após as provas de travessia em águas abertas, nas distâncias de 3 km e 1 km, durante o segundo dia do Metrópoles Endurance

Atletas celebram no pódio após as provas de travessia em águas abertas, nas distâncias de 3 km e 1 km, durante o segundo dia do Metrópoles Endurance

Atletas celebram no pódio após as provas de travessia em águas abertas, nas distâncias de 3 km e 1 km, durante o segundo dia do Metrópoles Endurance

Atletas sobem ao pódio e recebem medalhas após completarem a prova de Águas Abertas 3 km no Metrópoles Endurance

Atletas sobem ao pódio e recebem medalhas após completarem a prova de Águas Abertas 3 km no Metrópoles Endurance

Atletas sobem ao pódio e recebem medalhas após completarem a prova de Águas Abertas 3 km no Metrópoles Endurance

Atletas sobem ao pódio e recebem medalhas após completarem a prova de Águas Abertas 3 km no Metrópoles Endurance

Atletas sobem ao pódio e recebem medalhas após completarem a prova de Águas Abertas 3 km no Metrópoles Endurance

Atletas sobem ao pódio e recebem medalhas após completarem a prova de Águas Abertas 3 km no Metrópoles Endurance

Atletas sobem ao pódio e recebem medalhas após completarem a prova de Águas Abertas 3 km no Metrópoles Endurance

Atletas sobem ao pódio e recebem medalhas após completarem a prova de Águas Abertas 3 km no Metrópoles Endurance

Atletas sobem ao pódio e recebem medalhas após completarem a prova de Águas Abertas 3 km no Metrópoles Endurance

Atletas sobem ao pódio e recebem medalhas após completarem a prova de Águas Abertas 3 km no Metrópoles Endurance

Atletas sobem ao pódio e recebem medalhas após completarem a prova de Águas Abertas 3 km no Metrópoles Endurance

Atletas sobem ao pódio e recebem medalhas após completarem a prova de Águas Abertas 3 km no Metrópoles Endurance

Atletas sobem ao pódio e recebem medalhas após completarem a prova de Águas Abertas 3 km no Metrópoles Endurance

Atletas sobem ao pódio e recebem medalhas após completarem a prova de Águas Abertas 3 km no Metrópoles Endurance

Atletas sobem ao pódio e recebem medalhas após completarem a prova de Águas Abertas 3 km no Metrópoles Endurance

Atletas sobem ao pódio e recebem medalhas após completarem a prova de Águas Abertas 3 km no Metrópoles Endurance

Atletas sobem ao pódio e recebem medalhas após completarem a prova de Águas Abertas 3 km no Metrópoles Endurance

Atletas sobem ao pódio e recebem medalhas após completarem a prova de Águas Abertas 3 km no Metrópoles Endurance

Atletas sobem ao pódio e recebem medalhas após completarem a prova de Águas Abertas 3 km no Metrópoles Endurance

Atletas sobem ao pódio e recebem medalhas após completarem a prova de Águas Abertas 3 km no Metrópoles Endurance

Atletas sobem ao pódio e recebem medalhas após completarem a prova de Águas Abertas 3 km no Metrópoles Endurance

Atletas sobem ao pódio e recebem medalhas após completarem a prova de Águas Abertas 3 km no Metrópoles Endurance

Atletas sobem ao pódio e recebem medalhas após completarem a prova de Águas Abertas 3 km no Metrópoles Endurance

Detalhes, atletas e geral do evento:

Atletas participam da prova de Águas Abertas 1km do Metrópoles Endurance na manhã deste sábado no Pontão do Lago Sul

Atletas participam da prova de Águas Abertas 1km do Metrópoles Endurance na manhã deste sábado no Pontão do Lago Sul

Atletas participam da prova de Águas Abertas 1km do Metrópoles Endurance na manhã deste sábado no Pontão do Lago Sul

Atletas participam da prova de Águas Abertas 1km do Metrópoles Endurance na manhã deste sábado no Pontão do Lago Sul

Atletas participam da prova de Águas Abertas 1km do Metrópoles Endurance na manhã deste sábado no Pontão do Lago Sul

Atletas participam da prova de Águas Abertas 1km do Metrópoles Endurance na manhã deste sábado no Pontão do Lago Sul

Atletas participam da prova de Águas Abertas 1km do Metrópoles Endurance na manhã deste sábado no Pontão do Lago Sul

Atletas participam da prova de Águas Abertas 1km do Metrópoles Endurance na manhã deste sábado no Pontão do Lago Sul

Atletas participam da prova de Águas Abertas 1km do Metrópoles Endurance na manhã deste sábado no Pontão do Lago Sul

Atletas participam da prova de Águas Abertas 1km do Metrópoles Endurance na manhã deste sábado no Pontão do Lago Sul

Atletas participam da prova de Águas Abertas 1km do Metrópoles Endurance

Atletas participam das provas de águas abertas no Metrópoles Endurance

Atletas participam das provas de águas abertas no Metrópoles Endurance

Atletas participam das provas de águas abertas no Metrópoles Endurance

Atletas participam das provas de águas abertas no Metrópoles Endurance

Atletas participam das provas de águas abertas no Metrópoles Endurance

Atletas participam das provas de águas abertas no Metrópoles Endurance

Atletas participam das provas de águas abertas no Metrópoles Endurance

Atletas participam das provas de águas abertas no Metrópoles Endurance

Atletas participam das provas de águas abertas no Metrópoles Endurance

Atletas participam das provas de águas abertas no Metrópoles Endurance

Atletas participam das provas de águas abertas no Metrópoles Endurance

Atletas participam das provas de águas abertas no Metrópoles Endurance

Atletas participam das provas de águas abertas no Metrópoles Endurance

Atletas participam das provas de águas abertas no Metrópoles Endurance

Atletas participam das provas de águas abertas no Metrópoles Endurance

Atletas participam das provas de águas abertas no Metrópoles Endurance

Atletas participam das provas de águas abertas no Metrópoles Endurance

Atletas participam das provas de águas abertas no Metrópoles Endurance

Atletas participam das provas de águas abertas no Metrópoles Endurance

Atletas participam das provas de águas abertas no Metrópoles Endurance

Atletas participam das provas de águas abertas no Metrópoles Endurance

Atletas participam das provas de águas abertas no Metrópoles Endurance

Atletas participam das provas de águas abertas no Metrópoles Endurance

Atletas participam das provas de águas abertas no Metrópoles Endurance

Atletas participam das provas de águas abertas no Metrópoles Endurance

Atletas participam das provas de águas abertas no Metrópoles Endurance

Atletas participam das provas de águas abertas no Metrópoles Endurance

Atletas participam das provas de águas abertas no Metrópoles Endurance

Atletas participam das provas de águas abertas no Metrópoles Endurance

Atletas participam das provas de águas abertas no Metrópoles Endurance

Atletas participam das provas de águas abertas no Metrópoles Endurance

Atletas participam das provas de águas abertas no Metrópoles Endurance

Atletas participam das provas de águas abertas no Metrópoles Endurance

Prova de Águas Abertas 3km do Metrópoles Endurance

Atletas antes do início da prova de águas abertas

Atletas participam das provas de águas abertas no Metrópoles Endurance

Atletas participam das provas de águas abertas no Metrópoles Endurance

Atletas participam das provas de águas abertas no Metrópoles Endurance

Atletas participam das provas de águas abertas no Metrópoles Endurance

Atletas participam das provas de águas abertas no Metrópoles Endurance

Atletas participam das provas de águas abertas no Metrópoles Endurance

Disputa conta com circuitos de 3km e 1km

Atletas participam das provas de águas abertas no Metrópoles Endurance

Atletas participam das provas de águas abertas no Metrópoles Endurance

Atletas participam das provas de águas abertas no Metrópoles Endurance

Atletas participam das provas de aquathlon e águas abertas no Metrópoles Endurance

Atletas participam das provas de águas abertas no Metrópoles Endurance

Atletas se preparam para as provas do Metrópoles Endurance

Atletas participam das provas de aquathlon e águas abertas no Metrópoles Endurance

Atletas participam das provas de aquathlon e águas abertas no Metrópoles Endurance

Atletas participam das provas de aquathlon e águas abertas no Metrópoles Endurance

Atletas participam das provas de aquathlon e águas abertas no Metrópoles Endurance

Atletas participam das provas de aquathlon e águas abertas no Metrópoles Endurance

Atletas participam das provas de aquathlon e águas abertas no Metrópoles Endurance

Atletas participam das provas de aquathlon e águas abertas no Metrópoles Endurance

Atletas participam das provas de aquathlon e águas abertas no Metrópoles Endurance

Atletas participam das provas de aquathlon e águas abertas no Metrópoles Endurance

Atletas participam das provas de aquathlon e águas abertas no Metrópoles Endurance

Atletas participam das provas de aquathlon e águas abertas no Metrópoles Endurance

Atletas participam das provas de aquathlon e águas abertas no Metrópoles Endurance

Atletas participam das provas de aquathlon e águas abertas no Metrópoles Endurance

Atletas participam das provas de aquathlon e águas abertas no Metrópoles Endurance

Atletas participam das provas de aquathlon e águas abertas no Metrópoles Endurance

Atletas participam das provas de aquathlon e águas abertas no Metrópoles Endurance

Início da natacão no aquathlon

Atletas participam das provas de aquathlon e águas abertas no Metrópoles Endurance

Atletas participam das provas de aquathlon e águas abertas no Metrópoles Endurance

Atletas participam das provas de aquathlon e águas abertas no Metrópoles Endurance

Atletas participam das provas de aquathlon e águas abertas no Metrópoles Endurance

Atletas participam das provas de aquathlon e águas abertas no Metrópoles Endurance

Atletas participam das provas de aquathlon e águas abertas no Metrópoles Endurance

Atletas participam das provas de aquathlon e águas abertas no Metrópoles Endurance

Atletas participam das provas de aquathlon e águas abertas no Metrópoles Endurance

Atletas participam das provas de aquathlon e águas abertas no Metrópoles Endurance

Atletas participam das provas de aquathlon e águas abertas no Metrópoles Endurance

Atletas participam das provas de aquathlon e águas abertas no Metrópoles Endurance

Atletas participam das provas de aquathlon e águas abertas no Metrópoles Endurance

Atletas em aqucimento antes da prova de aquathlon

Atletas participam das provas de aquathlon e águas abertas no Metrópoles Endurance

Atletas participam das provas de aquathlon e águas abertas no Metrópoles Endurance

As disputas terão início no Pontão do Lago Sul

Atletas participam das provas de aquathlon e águas abertas no Metrópoles Endurance

Competidores se reúnem para o primeiro dia de disputa do Metrópoles Endurance

Atletas participam das provas de aquathlon e águas abertas no Metrópoles Endurance

Corrida no aquathlon

Atletas participam das provas de aquathlon e águas abertas no Metrópoles Endurance

Atletas participam das provas de aquathlon e águas abertas no Metrópoles Endurance

Atletas participam das provas de aquathlon e águas abertas no Metrópoles Endurance

Atletas participam das provas de aquathlon e águas abertas no Metrópoles Endurance

Atletas participam das provas de aquathlon e águas abertas no Metrópoles Endurance

Atletas participam das provas de aquathlon e águas abertas no Metrópoles Endurance

Atletas participam das provas de aquathlon e águas abertas no Metrópoles Endurance

Atletas participam das provas de aquathlon e águas abertas no Metrópoles Endurance

Atletas participam das provas de aquathlon e águas abertas no Metrópoles Endurance

Atletas participam das provas de aquathlon e águas abertas no Metrópoles Endurance

Atletas participam das provas de aquathlon e águas abertas no Metrópoles Endurance

Atletas participam das provas de aquathlon e águas abertas no Metrópoles Endurance

Atletas participam das provas de aquathlon e águas abertas no Metrópoles Endurance

Atletas participam das provas de aquathlon e águas abertas no Metrópoles Endurance

Chegada do atletas ao segundo dia de competições do Metrópoles Endurance

Os atletas do triatlo chegaram animados para o terceiro dia do Metrópoles Endurance.

Os atletas do triatlo chegaram animados para o terceiro dia do Metrópoles Endurance.

Os atletas do triatlo chegaram animados para o terceiro dia do Metrópoles Endurance.

Os atletas do triatlo chegaram animados para o terceiro dia do Metrópoles Endurance.

Os atletas do triatlo chegaram animados para o terceiro dia do Metrópoles Endurance.

Os atletas do triatlo chegaram animados para o terceiro dia do Metrópoles Endurance.

Os atletas do triatlo chegaram animados para o terceiro dia do Metrópoles Endurance.

Os atletas do triatlo chegaram animados para o terceiro dia do Metrópoles Endurance. Neste domingo (27/7), serão disputadas as provas de triatlo sprint e triatlo standard

Os atletas do triatlo chegaram animados para o terceiro dia do Metrópoles Endurance.

Os atletas do triatlo chegaram animados para o terceiro dia do Metrópoles Endurance.

Os atletas do triatlo chegaram animados para o terceiro dia do Metrópoles Endurance.

Os atletas do triatlo chegaram animados para o terceiro dia do Metrópoles Endurance.

Os atletas do triatlo chegaram animados para o terceiro dia do Metrópoles Endurance.

Os atletas do triatlo chegaram animados para o terceiro dia do Metrópoles Endurance.

Prova de natação do triatlo sprint do Metrópoles Endurance, no Pontão do Lago Sul

Primeira prova Triathlon Sprint do Metrópoles Endurance no pontão do lago Sul

Primeira prova Triathlon Sprint do Metrópoles Endurance no pontão do lago Sul

Primeira prova Triathlon Sprint do Metrópoles Endurance no pontão do lago Sul

Primeira prova Triathlon Sprint do Metrópoles Endurance no pontão do lago Sul

Primeira prova Triathlon Sprint do Metrópoles Endurance no pontão do lago Sul

Primeira prova Triathlon Sprint do Metrópoles Endurance no pontão do lago Sul

Primeira prova Triathlon Sprint do Metrópoles Endurance no pontão do lago Sul

Primeira prova Triathlon Sprint do Metrópoles Endurance no pontão do lago Sul

Primeira prova Triathlon Sprint do Metrópoles Endurance no pontão do lago Sul

Primeira prova Triathlon Sprint do Metrópoles Endurance no pontão do lago Sul

Primeira prova Triathlon Sprint do Metrópoles Endurance no pontão do lago Sul

Primeira prova Triathlon Sprint do Metrópoles Endurance no pontão do lago Sul

Primeira prova Triathlon Sprint do Metrópoles Endurance no pontão do lago Sul

Primeira prova Triathlon Sprint do Metrópoles Endurance no pontão do lago Sul

Prova de triatlo sprint

Primeira prova Triathlon Sprint do Metrópoles Endurance no pontão do lago Sul

Atletas competem na prova Triathlon Standard no Metrópoles Endurance

Primeira prova Triathlon Sprint do Metrópoles Endurance no pontão do lago Sul

Primeira prova Triathlon Sprint do Metrópoles Endurance no pontão do lago Sul

Primeira prova Triathlon Sprint do Metrópoles Endurance no pontão do lago Sul

Atletas competem na prova Triathlon Standard no Metrópoles Endurance

Primeira prova Triathlon Sprint do Metrópoles Endurance no pontão do lago Sul

Primeira prova Triathlon Sprint do Metrópoles Endurance no pontão do lago Sul

Primeira prova Triathlon Sprint do Metrópoles Endurance no pontão do lago Sul

Primeira prova Triathlon Sprint do Metrópoles Endurance no pontão do lago Sul

Primeira prova Triathlon Sprint do Metrópoles Endurance no pontão do lago Sul

Primeira prova Triathlon Sprint do Metrópoles Endurance no pontão do lago Sul

Primeira prova Triathlon Sprint do Metrópoles Endurance no pontão do lago Sul

Primeira prova Triathlon Sprint do Metrópoles Endurance no pontão do lago Sul

Primeira prova Triathlon Sprint do Metrópoles Endurance no pontão do lago Sul

Primeira prova Triathlon Sprint do Metrópoles Endurance no pontão do lago Sul

Atletas competem na prova Triathlon Standard no Metrópoles Endurance

Atletas competem na prova Triathlon Standard no Metrópoles Endurance

Atletas competem na prova Triathlon Standard no Metrópoles Endurance

Atletas competem na prova Triathlon Standard no Metrópoles Endurance

Atletas competem na prova Triathlon Standard no Metrópoles Endurance

Atletas competem na prova Triathlon Standard no Metrópoles Endurance

Atletas competem na prova Triathlon Standard no Metrópoles Endurance

Atletas competem na prova Triathlon Standard no Metrópoles Endurance

Atletas competem na prova de triatlo standard no Metrópoles Endurance

Atletas competem na prova Triathlon Standard no Metrópoles Endurance

Atletas competem na prova Triathlon Standard no Metrópoles Endurance

Atletas competem na prova Triathlon Standard no Metrópoles Endurance

Atletas competem na prova Triathlon Standard no Metrópoles Endurance

Atletas competem na prova Triathlon Standard no Metrópoles Endurance

Atletas competem na prova Triathlon Standard no Metrópoles Endurance

Atletas competem na prova Triathlon Standard no Metrópoles Endurance

Atletas competem na prova Triathlon Standard no Metrópoles Endurance

Atletas competem na prova Triathlon Standard no Metrópoles Endurance

Atletas competem na prova Triathlon Standard no Metrópoles Endurance

Atletas competem na prova Triathlon Standard no Metrópoles Endurance

Atletas competem na prova Triathlon Standard no Metrópoles Endurance

Atletas competem na prova Triathlon Standard no Metrópoles Endurance

Atletas competem na prova Triathlon Standard no Metrópoles Endurance

Atletas competem na prova Triathlon Standard no Metrópoles Endurance

Atletas competem na prova Triathlon Standard no Metrópoles Endurance

Atletas competem na prova Triathlon Standard no Metrópoles Endurance

Atletas competem na prova Triathlon Standard no Metrópoles Endurance

Atletas competem na prova Triathlon Standard no Metrópoles Endurance

Atletas competem na prova Triathlon Standard no Metrópoles Endurance

Atletas competem na prova Triathlon Standard no Metrópoles Endurance

Atletas competem na prova Triathlon Standard no Metrópoles Endurance

Atletas competem na prova Triathlon Standard no Metrópoles Endurance

Atletas competem na prova Triathlon Standard no Metrópoles Endurance

Atletas competem na prova Triathlon Standard no Metrópoles Endurance

Atletas competem na prova Triathlon Standard no Metrópoles Endurance

Atletas competem na prova Triathlon Standard no Metrópoles Endurance

Atletas competem na prova Triathlon Standard no Metrópoles Endurance

Atletas competem na prova Triathlon Standard no Metrópoles Endurance

Atletas competem na prova Triathlon Standard no Metrópoles Endurance

Atletas competem na prova Triathlon Standard no Metrópoles Endurance

Atletas competem na prova Triathlon Standard no Metrópoles Endurance

Atletas competem na prova Triathlon Standard no Metrópoles Endurance

Atletas competem na prova Triathlon Standard no Metrópoles Endurance

Atletas competem na prova Triathlon Standard no Metrópoles Endurance

Atletas competem na prova Triathlon Standard no Metrópoles Endurance

Atletas competem na prova Triathlon Standard no Metrópoles Endurance

Atletas competem na prova Triathlon Standard no Metrópoles Endurance

Atletas competem na prova Triathlon Standard no Metrópoles Endurance

Atletas competem na prova Triathlon Standard no Metrópoles Endurance

Atletas competem na prova Triathlon Standard no Metrópoles Endurance

Campeões da prova de triatlo standard do Metrópoles Endurance

Manoel Messias é o primeiro colocado do Triathlon Standard na primeira edição do Metrópoles Endurance

Manoel Messias é o primeiro colocado do Triathlon Standard na primeira edição do Metrópoles Endurance

Diego Moya é o segundo colocado do Triathlon Standard na primeira edição do Metrópoles Endurance

Diego Moya é o segundo colocado do Triathlon Standard na primeira edição do Metrópoles Endurance

Antônio Bravo é o terceiro colocado do Triathlon Standard na primeira edição do Metrópoles Endurance

Brasileiro foi o 3º a completar o percurso

Djenyfer Arnold é a primeira colocada do Triathlon Standard na primeira edição do Metrópoles Endurance

Djenyfer Arnold é a primeira colocada do Triathlon Standard na primeira edição do Metrópoles Endurance

Djenyfer Arnold é a primeira colocada do Triathlon Standard na primeira edição do Metrópoles Endurance

Romina Biagioli é a segunda colocada do Triathlon Standard na primeira edição do Metrópoles Endurance

Romina Biagioli é a segunda colocada do Triathlon Standard na primeira edição do Metrópoles Endurance

Giovanna Lacerda é a terceira colocada do Triathlon Standard na primeira edição do Metrópoles Endurance

VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES @vinicius.foto